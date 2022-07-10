Канада передаст "Газпрому" турбину для увеличения поставок газа в Германию, Украина против

В украинском правительстве считают, что Россия может продолжать поставлять газ в Германию в полном объеме и без этой турбины, а ее передача даст Кремлю сигнал о том, что он может продолжать использовать энергетику, как инструмент гибридной войны против стран Европы.

В Министерстве иностранных дел и министерстве энергетики Украины призвали правительство Канады отменить свое решение вернуть в Германию отремонтированные компанией Siemens Canada турбины для увеличения прокачки газа через "Северный поток-1". Об этом сообщается в совместном заявлении ведомств.

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В украинском правительстве считают, что Россия может продолжать поставлять газ в Германию в полном объеме и без этой турбины, а ее передача даст Кремлю сигнал о том, что он может продолжать использовать энергетику, как инструмент гибридной войны против стран Европы. Также известно, что украинские власти предоставили разъяснения Германии и Канаде.

"Обе стороны подтвердили, что понимают, что требование России не имеет технических оснований. Однако решение пойти на уступку безосновательным требованиям России все равно было принято", — сказано в сообщении.

Аргументация МИД Украины:

Во-первых, компрессорная станция "Северного потока-1" оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Из них только одна находится в Канаде, а по решению "Газпрома" сейчас работает три турбины, остальные отключены без объяснений. Объемы транспортировки сократились с 167 до 67 млн ​​куб. м газа в сутки.

Во-вторых, РФ может импортировать газ в ЕС через транзитные мощности Украины, которые были оплачены. Сейчас "Газпром" использует менее 40% от оплаченных мощностей.

"По этому маршруту традиционно поставлялись основные объемы газа для Германии, Италии, Австрии и других стран региона. Таким образом, Украина может полностью заменить Северный поток-1", — отмечают в МИД.

Кроме того, существует маршрут транспортировки газа через Польшу, с помощью которого можно получать 90 млн. куб. м газа, однако Россия сама от него отказалась.

Что предшествовало этому

7 июля вице-канцлер Германии, министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду передать турбину, которая попала под санкции России, до начала ремонтных работ 11 июля. Ее выпуск лишил бы Кремль повода держать трубопровод закрытым.

Украинская сторона выступила против, а конгресс украинцев обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с письмом, в котором было сказано, что судьба турбины является "испытанием решительности правительства Канады сохранять санкции и продолжить изоляцию России".

10 июля стало известно, что Канада решила передать газовую турбину "Северному потоку-1", однако страна увеличит санкции против России.

Напомним, 8 июля спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия планирует увеличить поставки газа через "Северный поток-1" после того, как турбина вернется из ремонта. Он добавил, что это не надуманный ремонт, а плановое техобслуживание.

14 июня "Газпром" сообщил, что поставки газа в Германию сократятся на 40%. Тогда российская компания объяснила свое решение неисправностью двигателей и действиями Siemens, которые не вернули необходимое оборудование после ремонта.

А 29 июня Siemens обвинила "Газпром" во лжи. В компании заявили, что поставки российского газа в Германию сократились вовсе не из-за несвоевременного обслуживания турбин.