Канада передасть "Газпрому" турбіну для збільшення постачання газу до Німеччини, Україна проти

В українському уряді вважають, що Росія може продовжувати постачати газ до Німеччини в повному обсязі і без цієї турбіни, а її передача дасть Кремлю сигнал про те, що він може продовжувати використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти країн Європи.

У Міністерстві закордонних справ та міністерстві енергетики України закликали уряд Канади скасувати своє рішення повернути до Німеччини відремонтовані компанією Siemens Canada турбіни для збільшення прокачування газу через "Північний потік-1". Про це повідомляють у спільній заяві відомств.

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В українському уряді вважають, що Росія може продовжувати постачати газ до Німеччини в повному обсязі і без цієї турбіни, а її передача дасть Кремлю сигнал про те, що він може продовжувати використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти країн Європи. Також відомо, що українська влада надала роз'яснення Німеччині та Канаді.

"Обидві сторони підтвердили, що розуміють, що вимога Росії не має технічних підстав. Однак рішення піти на поступку безпідставним вимогам Росії все одно було ухвалено", — йдеться у повідомленні.

Аргументація МЗС України:

По-перше, компресорна станція "Північного потоку-1" обладнана кількома турбінами, зокрема резервними. З них лише одна перебуває в Канаді, а за рішенням "Газпрому" зараз працює три турбіни, решту відключено без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн ​​куб. м газу на добу.

По-друге, РФ може імпортувати газ до ЄС через транзитні потужності України, які сплачені. Наразі "Газпром" використовує менш як 40% від оплачених потужностей.

"Цим маршрутом традиційно поставлялися основні обсяги газу для Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Так, Україна може повністю замінити Північний потік-1", — зазначають у МЗС.

Крім того, існує маршрут транспортування газу через Польщу, за допомогою якого можна отримувати 90 млн куб. м газу, проте Росія сама від нього відмовилася.

Що передувало цьому

7 липня віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав Канаду передати турбіну, яка потрапила під санкції Росії до початку ремонтних робіт 11 липня. Її випуск позбавив би Кремль приводу тримати трубопровід закритим.

Українська сторона виступила проти, а конгрес українців звернувся до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з листом, в якому сказано, що доля турбіни є "випробуванням рішучості уряду Канади зберігати санкції та продовжити ізоляцію Росії".

10 липня стало відомо, що Канада вирішила передати газову турбіну "Північному потоку-1", проте країна збільшить санкції проти Росії.

Нагадаємо, 8 липня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія планує збільшити постачання газу через "Північний потік-1" після того, як турбіна повернеться з ремонту. Він додав, що це не надуманий ремонт, а планове технічне обслуговування.

14 червня "Газпром" повідомив, що постачання газу до Німеччини скоротяться на 40%. Тоді російська компанія пояснила своє рішення несправністю двигунів та діями Siemens, які не повернули необхідне обладнання після ремонту.

А 29 червня Siemens звинуватила "Газпром" у брехні. В компанії заявили, що постачання російського газу до Німеччини скоротилося зовсім не через несвоєчасне обслуговування турбін.