Справа не в турбінах, а в політиці: Siemens звинуватив "Газпром" у брехні

Керівництво німецької компанії заявило, що постачання російського газу в Німеччину скоротилося зовсім не через несвоєчасне обслуговування турбін.

Головний виконавчий директор німецької компанії Siemens Energy Джо Кезер в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung розповів, що заяви російського "Газпрому" про те, що концерн винен у зниженні постачання газу в Німеччину, не відповідають дійсності.

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"Дуже зручно залучати до цієї справи компанію, яка добре відома в Росії. Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало б такого сильного скорочення потоку газу", — сказав Кезер.

Нагадаємо, у середині червня "Газпром" заявив про зменшення прокачування газу в Німеччину через трубопровід "Північний потік-1". Російський монополіст повідомив, що компанія Siemens не повернула після ремонту газоперекачувальні агрегати. Тому Росія спочатку скоротила постачання з 167 млн кубометрів газу на добу до 100 млн, незабаром прокачування знизилося до 67 млн кубометрів.

"У зв'язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів із ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ГПА та виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) заразна компресорній станції "Портова" може бути використано тільки три газоперекачувальні агрегати", — заявили в пресслужбі компанії.

21 червня стало відомо, що уряд Німеччини готується оголосити режим аварійної ситуації через проблеми з постачанням російського газу.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що уряд ФРН готує націоналізацію "Північного потоку-2" у відповідь на газовий шантаж Росії. За даними журналістів, у Німеччині планують відрізати підводну ділянку трубопроводу, щоб згодом з'єднати її з мобільним терміналом зрідженого природного газу (ЗПГ). Таке рішення може допомогти упоратися з дефіцитом природного газу.