Дело не в турбинах, а в политике: Siemens обвинил "Газпром" во лжи

Руководство немецкой компании заявило, что поставки российского газа в Германию сократились вовсе не из-за несвоевременного обслуживания турбин.

Главный исполнительный директор немецкой компании Siemens Energy Джо Кезер в интервью Süddeutsche Zeitung рассказал, что заявления российского "Газпрома" о том, что концерн виноват в снижении поставок газа в Германию, не соответствуют действительности.

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"Очень удобно вовлекать в это дело компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы столь сильного сокращения потока газа", — сказал Кезер.

Напомним, в середине июня "Газпром" заявил об уменьшении прокачки газа в Германию через трубопровод "Северный поток 1". Российский монополист сообщил, что компания Siemens не вернула после ремонта газоперекачивающие агрегаты. Поэтому Россия сначала сократила поставки с 167 млн кубометров газа в сутки до 100 млн, вскоре прокачка снизилась до 67 млн кубометров.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", — заявили в пресс-службе компании.

21 июня стало известно, что правительство Германии готовится объявить режим аварийной ситуации из-за проблем с поставками российского газа.

24 июня СМИ сообщили о том, что правительство ФРГ готовит национализацию "Северного потока-2" в ответ на газовый шантаж России. По данным журналистов, в Германии планируют отрезать подводный участок трубопровода, чтобы впоследствии соединить его с мобильным терминалом сжиженного природного газа (СПГ). Такое решение может помочь справиться с дефицитом природного газа.