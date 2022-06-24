ФРГ готовит национализацию "Северного потока-2" в ответ на газовый шантаж РФ, — Spiegel

Германия может отрезать участок российской трубы, проходящей через ее территорию, для соединения с терминалом СПГ, считают в немецком правительстве.

Министерство экономики и защиты климата Германии выступило с инициативой о национализации участка трубы "Северный поток — 2", который проходит через территорию ФРГ. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Spiegel.

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По данным журналистов, в немецком правительстве предлагают национализировать и отрезать подводный участок трубы, чтобы впоследствии соединить ее с мобильным терминалом сжиженного природного газа (СПГ). Такое решение может помочь справиться с дефицитом природного газа, с которым, по словам главы Минэкономики Германии Роберта Хабека, уже столкнулась страна. Преимуществом плана о национализации является то, что в конце газопровода "Северный поток — 2", находится распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым топливо может доставлять напрямую в южную Германию.

При этом инициатива Минэкономики ФРГ является рискованной, отмечается в публикации. Технически трубопровод можно поднять и разрезать, однако могут возникнуть серьезные экологические проблемы, опасаются специалисты. Каждое изменение в трубопроводе почти неизбежно вызывает новую процедуру утверждения плана, включая оценку воздействия на окружающую среду. Также существуют проблемы, которые касаются права собственности на объект. Так, компания-оператор "Северного потока — 2", Nord Stream 2, неплатежеспособна, и ею управляет предприятие-администратор из Швейцарии. Таким образом, "вопрос о праве собственности на трубопровод остается неясным", утверждают журналисты.

Также в немецком правительстве опасаются возможной реакции руководства РФ на национализацию участка "Северного потока — 2" в виде экспроприации немецких предприятий на территории России.

"В "Газпроме" некоторые менеджеры все еще надеются возобновить работу трубопровода через два-три года, когда война закончится и отношения нормализуются. Труба, которая уже содержит несколько миллионов кубометров газа, сегодня все еще обслуживается, чтобы ее можно было использовать в краткосрочной перспективе", — говорится в материале.

Кремль комментировать вероятность национализации немецкой части "Северного потока — 2" в отсутствие конкретных действий со стороны Германии отказался.

Напомним, 14 июня в "Газпроме" заявили, что поставки газа в Германию через газопровод "Северный поток" снизятся на 40% из-за поломки двигателей Siemens.

Спустя неделю СМИ сообщили о готовности немецкого правительства объявить режим аварийной ситуации из-за газового кризиса. На такой шаг власти ФРГ пошли 23 июня.