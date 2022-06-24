ФРН готує націоналізацію "Північного потоку-2" у відповідь на газовий шантаж РФ, — Spiegel

Німеччина може відрізати ділянку російської труби, що проходить через її територію, для з'єднання з терміналом ЗПГ, вважають у німецькому уряді.

Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини виступило з ініціативою про націоналізацію ділянки труби "Північний потік-2", яка проходить через територію ФРН. Про це з посиланням на джерела повідомило видання Spiegel.

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За даними журналістів, у німецькому уряді пропонують націоналізувати та відрізати підводну ділянку труби, щоб згодом з'єднати її з мобільним терміналом зрідженого природного газу (ЗПГ). Таке рішення може допомогти впоратися з дефіцитом газу, з яким, за словами голови Мінекономіки Німеччини Роберта Хабека, вже зіштовхнулася країна. Перевагою плану про націоналізацію є те, що на кінці газопроводу "Північний потік-2" знаходиться розподільна мережа з компресорами та трубопроводами, якими паливо може доставляти безпосередньо в південну Німеччину.

Водночас ініціатива Мінекономіки ФРН є ризикованою, наголошується у публікації. Технічно трубопровід можна підняти та розрізати, проте можуть виникнути серйозні екологічні проблеми, побоюються фахівці. Кожна зміна трубопроводу майже неминуче викликає нову процедуру затвердження плану, враховуючи оцінку на довкілля. Також є проблеми, які стосуються права власності на об'єкт. Так, компанія-оператор "Північного потоку-2", Nord Stream 2, неплатоспроможна, і нею керує підприємство-адміністратор зі Швейцарії. Так, "питання про право власності на трубопровід залишається незрозумілим", стверджують журналісти.

Також у німецькому уряді побоюються можливої реакції керівництва РФ на націоналізацію ділянки "Північного потоку-2" у вигляді експропріації німецьких підприємств на території Росії.

"У "Газпромі" деякі менеджери все ще сподіваються відновити роботу трубопроводу через два-три роки, коли війна закінчиться і відносини нормалізуються. Труба, яка вже містить кілька мільйонів кубометрів газу, сьогодні все ще обслуговується, щоб її можна було використати у короткостроковій перспективі", — йдеться у матеріалі.

Кремль коментувати ймовірність націоналізації німецької частини "Північного потоку-2" без конкретних дій із боку Німеччини відмовився.

Нагадаємо, 14 червня в "Газпромі" заявили, що постачання газу в Німеччину через газопровід "Північний потік" знизиться на 40% через поломку двигунів Siemens.

За тиждень ЗМІ повідомили про готовність німецького уряду оголосити режим аварійної ситуації через газову кризу. На такий крок влада ФРН пішла 23 червня.