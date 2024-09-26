Велика Британія ввела нові санкції проти російського сектору СПГ: деталі

Під нові британські санкції потрапили п'ять суден та дві компанії, які були залучені до російського сектору газової галузі, яка займається видобутком і постачання скрапленого природного газу (СПГ).

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26 вересня Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських компаній та суден, які працюють у секторі СПГ (скраплений природний газ — ред). Про це повідомляє Reuters.

Уряд Британії відзначає, що вперше застосовує нові юридичні механізми, аби напряму впливати на судна, які залучені до транспортування СПГ.

"Раніше цього року Велика Британія запровадила санкції проти "Арктик СПГ-2" разом з нашими союзниками в США і ЄС. Відтоді проєкт був змушений скоротити виробництво", — говориться у заяві уряду.

У британському уряді додали, що нові обмеження "націлені на судна й організації, залучених до російського СПГ-сектора, які беруть участь у проєктах, важливих для майбутнього виробництва енергії в Росії".

Reuters пише, що під нові санкції потрапили компанії White Fox Ship Management і Ocean Speedstar Solutions OPC, а також кораблі — Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse і Nova Energy.

Нагадаємо, 20 червня Politico повідомив, що ЄС планував запровадити жорсткий пакет санкцій проти російського сектору СПГ.

Водночас 24 вересня організація Greenpeace заявила, що РФ продовжує постачати нафту до Європи попри запроваджені санкції та серйозну загрозу екології.