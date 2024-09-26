Великобритания ввела новые санкции против российского сектора СПГ: детали

Под новые британские санкции попали пять судов и две компании, которые были привлечены к российскому сектору газовой отрасли, которая занимается добычей и поставкой сжиженного природного газа (СПГ).

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26 сентября Великобритания ввела новый пакет санкций против российских компаний и судов, работающих в секторе СПГ (сжиженный природный газ — ред). Об этом сообщает Reuters.

Правительство Британии отмечает, что впервые применяет новые юридические механизмы, чтобы напрямую влиять на суда, которые вовлечены в транспортировку СПГ.

"Ранее в этом году Великобритания ввела санкции против "Арктик СПГ-2" вместе с нашими союзниками в США и ЕС. С тех пор проект был вынужден сократить производство", — говорится в заявлении правительства.

В британском правительстве добавили, что новые ограничения "нацелены на суда и организации, вовлеченные в российский СПГ-сектор, которые участвуют в проектах, важных для будущего производства энергии в России".

Reuters пишет, что под новые санкции попали компании White Fox Ship Management и Ocean Speedstar Solutions OPC, а также корабли — Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy.

Напомним, 20 июня Politico сообщил, что ЕС планировал ввести жесткий пакет санкций против российского сектора СПГ.

В то же время 24 сентября организация Greenpeace заявила, что РФ продолжает поставлять нефть в Европу несмотря на введенные санкции и серьезную угрозу экологии.