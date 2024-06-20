В ЕС согласовали "мощный" пакет санкций против РФ, они затронут СПГ, — Politico

По данным источников издания, санкции будут касаться российской газовой промышленности. Ограничения не коснутся экспорта сжиженного природного газа из РФ в ЕС.

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На заседании послов стран-членов Евросоюза был согласован 14-й пакет санкций против РФ в ответ на российскую агрессию против Украины. Об этом информирует бельгийское председательство в Совете ЕС в соцсети X.

"Послы ЕС только что согласовали мощный и значительный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Этот пакет предусматривает новые целевые меры и максимизирует влияние существующих санкций путем устранения лазеек", — указано в сообщении.

По данным Politico, санкции будут касаться российской газовой промышленности. При этом ограничения не будут распространяться на российский экспорт сжиженного природного газа в ЕС. Зато портам ЕС запретят перепродавать российский газ после его поступления. Также будет заблокировано финансирование запланированных в России терминалов газа в Арктике и Балтии.

"ЕС ударит по России беспрецедентными санкциями против ее прибыльного газового сектора, по словам Бельгии, которая председательствует в ЕС, — некогда немыслимый шаг, который может вытащить сотни миллионов из военного сундука Москвы. Это выдающийся момент для ЕС. С момента полномасштабного вторжения блок оставлял российский газ без санкций", — отмечается в материале Politico.

Также известно, что среди противников этих санкций была Венгрия и Германия. Так, в течение нескольких недель Будапешт угрожал ветировать решение ЕС, поскольку страна выступает против большей части дополнительных энергетических санкций против России. В то же время в Берлине не критиковали ограничения для России, однако там заявили об обеспокоенности из-за "новых обязательств для экспортеров ЕС".

13 июня сообщалось, что в Германии блокируют переговоры по новому пакету антироссийских санкций. Новые ограничения должны были не допустить возможность обхода предыдущих санкций.

Кроме того, известно, что ФРГ Германия и Франция не поддерживают усилия Европейского Союза закрыть лазейку, которая позволяет товарам высокого класса, в том числе роскошным автомобилям, попадать в РФ через Беларусь.