У ЄС погодили "потужний" пакет санкцій проти РФ, вони зачеплять СПГ, – Politico

За даними джерел видання, санкції стосуватимуться російської газової промисловості. Обмеження не торкнуться експорту зрідженого природного газу з РФ до ЄС.

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На засіданні послів країн-членів Євросоюзу було погоджено 14-й пакет санкцій проти РФ у відповідь на російську агресію проти України. Про це інформує бельгійське головування у Раді ЄС в соцмережі X.

"Посли ЄС щойно погодили потужний і значний 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив існуючих санкцій шляхом усунення лазівок", – вказано у повідомленні.

За даними Politico, санкції будуть стосуватися російської газової промисловості. При цьому обмеження не розповсюджуватимуться на російський експорт зрідженого природного газу до ЄС. Натомість портам ЄС заборонять перепродавати російський газ після його надходження. Також буде заблоковане фінансування запланованих у Росії терміналів газу в Арктиці та Балтії.

"ЄС вдарить по Росії безпрецедентними санкціями проти її прибуткового газового сектору, за словами Бельгії, яка головує в ЄС, – колись немислимий крок, який може витягнути сотні мільйонів із військової скрині Москви. Це визначний момент для ЄС. З моменту повномасштабного вторгнення блок залишав російський газ без санкцій", – зазначається у матеріалі Politico.

Також відомо, що серед противників цих санкцій була Угорщина та Німеччина. Так, впродовж кількох тижнів Будапешт погрожував ветувати рішення ЄС, оскільки країна виступає проти більшої частини додаткових енергетичних санкцій проти Росії. Водночас у Берліні не критикували обмеження для Росії, однак там заявили про занепокоєння через "нові зобов'язання для експортерів ЄС".

13 червня повідомлялося, що у Німеччині блокують переговори щодо нового пакету антиросійських санкцій. Нові обмеження повинні були не допустити можливість обходу попередніх санкцій.

Крім того, відомо, що ФРН Німеччина та Франція не підтримують зусилля Європейського Союзу закрити лазівку, яка дозволяє товарам високого класу, в тому числі розкішним автомобілям, потрапляти до РФ через Білорусь.