По данным организации, танкеры, которые проходят через Балтийское море, в плохом состоянии, не полностью застрахованы и идут опасными путями. Поэтому непонятно, кто будет возмещать убытки в чрезвычайных ситуациях.

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Несмотря на санкции танкеры с российской сырой нефтью продолжают направляться в европейские порты в Балтийском море. Об этом стало известно из исследования международной природоохранной организации Greenpeace.

С июля 2024 года было замечено около 15 танкеров. Они направлялись непосредственно в европейские порты из российских портов Балтийского моря Приморск, Усть-Луга и Новороссийского нефтяного порта на Черном море. Каждый из танкеров длиной около 250 метров может перевозить более 150 миллионов литров сырой нефти. Сначала суда были полные на загруженные. Изменение осадки судов по прибытии в порты назначения свидетельствует об их полной или частичной выкачке.

В целом организация отмечает, что с января 2021 года количество рейсов танкеров с сырой нефтью из российских портов Балтийского моря вдоль немецкого побережья Балтийского моря увеличилось на 70%. В частности. в 2023 году через Балтийское море прошли 1000 нефтяных танкеров.

При этом средний возраст используемых нефтяных танкеров увеличился с 8,9 года в 2021 году до 16,6 года в 2024 году. К тому же многие танкеры недостаточно застрахованы, а проходят они по особо опасным путям. В настоящее время непонятно, кто будет платить за убытки в чрезвычайной ситуации.

В организации добавляют, что пакет санкций стран G7 запрещает западным судоходным компаниям и компаниям по страхованию судов участвовать в экспорте российской сырой нефти стоимостью более 60 долларов за баррель. Россия обходит эти санкции, используя для экспорта суда других стран.

Отметим, что в России доходы от нефти и газа покрывают расходы РФ на войну с Украиной. Благодаря переориентации продаж нефти на Китай и Индию, а также теневому флоту за 8 месяцев 2024 года профицит счета текущих операций РФ составил 40,5 млрд долларов. Напомним также, что Венгрия договорилась о поставках российской нефти через Украину.