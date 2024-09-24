Всупереч санкціям: Росія постачає нафту до Європи на небезпечних танкерах, — Greenpeace

За даними організації, танкери, які проходять через Балтійське море, в поганому стані, не повністю застраховані та йдуть небезпечними шляхами. Тому незрозуміло, хто буде відшкодовувати збитки у надзвичайних ситуаціях.

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Попри санкції танкери з російською сирою нафтою продовжують прямувати до європейських портів в Балтійському морі. Про це стало відомо із дослідження міжнародної природоохоронної організації Greenpeace.

З липня 2024 року було помічено близько 15 танкерів. Вони прямували безпосередньо до європейських портів із російських портів Балтійського моря Приморськ, Усть-Луга та Новоросійського нафтового порту на Чорному морі. Кожен із танкерів завдовжки близько 250 метрів може перевозити понад 150 мільйонів літрів сирої нафти. Спочатку судна були повні на завантажені. Зміна осадки суден після прибуття в порти призначення свідчить про їх повну або часткову викачку.

В цілому організація зазначає, що з січня 2021 року кількість рейсів танкерів із сирою нафтою з російських портів Балтійського моря вздовж німецького узбережжя Балтійського моря збільшилася на 70%. Зокрема. у 2023 році через Балтійське море пройшли 1000 нафтових танкерів.

При цьому середній вік нафтових танкерів, що використовуються, збільшився з 8,9 року у 2021 році до 16,6 року у 2024 році. До того ж багато танкерів недостатньо застраховані, а проходять вони особливо небезпечними шляхами. На цей час незрозуміло, хто буде платити за збитки у надзвичайній ситуації.

В організації додають, що пакет санкцій країн G7 забороняє західним судноплавним компаніям та компаніям зі страхування судів брати участь в експорті російської сирої нафти вартістю понад 60 доларів за барель. Росія обходить ці санкції, використовуючи для експорту судна інших країн.

Зазначимо, що в Росії доходи від нафти та газу покривають витрати РФ на війну з Україною. Завдяки переорієнтації продажів нафти на Китай та Індію, а також тіньовому флоту за 8 місяців 2024 року профіцит рахунку поточних операцій РФ склав 40,5 млрд доларів. Нагадаємо також, що Угорщина домовилась про постачання російської нафти через Україну.