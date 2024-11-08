Чи зростуть у 2025 році в Україні тарифи на газ, тепло і гарячу воду: прогноз НБУ

Цьогоріч і до кінця 2025 року Нацбанк перегляду тарифів на газ, тепло і постачання гарячої води не прогнозує, однак з 2026 року підвищувати ціни все ж почнуть.

Зростання тарифів та газ, опалення та гаряче водопостачання протягом 2024-2025 року, за оцінками Національного банку України, не очікується. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2024 року.

У звіті зазначається, що до кінця 2024 і 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води лишатимуться незмінними, проте підвищення можна чекати з 2026 року.

"З огляду на складну ситуацію в енергетиці прогнозується, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", — пишуть автори звіту.

В НБУ зауважують, що невизначеність із коригуванням тарифів ускладнюють прогноз інфляції. Стрімке підвищення цін на енергоносії або інші послуги ЖКГ можуть збільшити показник інфляції, а населення потребуватиме більше субсидій. Однак і тривале утримування тарифів, хоча й забезпечить нижчий рівень інфляції, не є надійним рішенням, бо це погіршуватиме фінансовий стан енергокомпаній, і в майбутньому підвищувати ціни все одно доведеться.

"Це посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладено на майбутнє", — говориться у звіті.

Нагадаємо, 7 листопада ЗМІ з'ясовували, чи можуть зрости тарифи на газ і світло в Україні цієї зими. Зазначалося, що мораторій на збільшення тарифів не скасовано, проте зростання цін на комунальні послуги можливе згідно з Меморандумом з МВФ.

Також 30 жовтня Фокус опитав експертів щодо того, чи змінюватимуться тарифи після травня 2025 року. Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко зазначав, що в оновленому Меморандумі з МВФ прописані умови підвищення тарифів під час війни.