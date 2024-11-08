Вырастут ли в 2025 году в Украине тарифы на газ, тепло и горячую воду: прогноз НБУ

В этом году и до конца 2025 года Нацбанк пересмотра тарифов на газ, тепло и поставку горячей воды не прогнозирует, однако с 2026 года повышать цены все же начнут.

Рост тарифов на газ, отопление и горячее водоснабжение в течение 2024-2025 года, по оценкам Национального банка Украины, не ожидается. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь 2024 года.

В отчете отмечается, что до конца 2024 и 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой будут оставаться неизменными, однако повышение можно ожидать с 2026 года.

"Учитывая сложную ситуацию в энергетике прогнозируется, что с 2026 года начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", — пишут авторы отчета.

В НБУ отмечают, что неопределенность с корректировкой тарифов усложняют прогноз инфляции. Стремительное повышение цен на энергоносители или другие услуги ЖКХ могут увеличить показатель инфляции, а население будет нуждаться в большем количестве субсидий. Однако и длительное удерживание тарифов, хотя и обеспечит более низкий уровень инфляции, не является надежным решением, потому что это будет ухудшать финансовое состояние энергокомпаний, и в будущем повышать цены все равно придется.

"Это будет усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет отложено на будущее", — говорится в отчете.

Напомним, 7 ноября СМИ выясняли, могут ли вырасти тарифы на газ и свет в Украине этой зимой. Отмечалось, что мораторий на увеличение тарифов не отменен, однако рост цен на коммунальные услуги возможен согласно Меморандуму с МВФ.

Также 30 октября Фокус опросил экспертов относительно того, будут ли меняться тарифы после мая 2025 года. Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко отмечал, что в обновленном Меморандуме с МВФ прописаны условия повышения тарифов во время войны.