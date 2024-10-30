Фокус выяснил, будут ли меняться тарифы после мая 2025 года и при условии отмены военного положения.

Related video

Кабинет министров официально продлил действие спецобязательств (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях — населении, а также производителях тепла, электричества и операторах газораспределительных систем. Об этом говорится в материале"Коммуналка вырастет. Что будет с тарифами на воду, газ, отопление, свет", где эксперты рассказали Фокусу о пунктах Меморандума, подписанном с МВФ, в которых говорится о возможности повышения тарифов для населения во время войны.

Об установлении тарифов на новый отопительный сезон в Одессе

Обновленный Меморандум МВФ предусматривает повышение тарифов

"Потенциальные меры по реформированию, если это позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям при наличии доступных бюджетных ресурсов", — говорится в пункте 77 Меморандума.

Повышение тарифов в 2025 году будет постепенным, однако, вероятно, будет происходить во время войны

По словам эксперта по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олега Попенко, это и является четко прописанными условиями поднятия тарифов.

Также в этом пункте документа указано, что от окончания войны в Украине, программа реформ в энергетическом секторе потребует, среди прочего, восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа.

Обеспечение устойчивости системы и уменьшение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для покрытия расходов Фото: Freepik

"Кроме того, обеспечение устойчивости системы и уменьшение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для покрытия расходов, одновременно распределяя адекватные и целевые ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств. КМУ утвердит дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом внедрения на период после введения военного положения. Дорожная карта будет базироваться на техническом анализе финансового состояния сектора по согласованию с Европейской Комиссией", — говорится в Меморандуме с МВФ.

Эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко обратил внимание и на пункт 4 Меморандума, где говорится о поднятии тарифов "до уровня возмещения расходов".

"И здесь потребителю нужно очень серьезно напрячься. Потому что уровень возмещения расходов на наших коммунальных и государственных предприятиях — намного выше, чем себестоимость услуг. Потому что в себестоимости услуг может быть все, от "айфонов" до "лендкрузеров", и все это за счет потребителя. Кстати, "намного" — это может быть и 100, и 200%", — пояснил Попенко.

Сейчас цена природного газа составляет 7,99 грн за 1 м куб. Фото: Pexels

Он также отметил, что повышение тарифов в 2025 году будет постепенным, однако, вероятно, будет происходить во время войны.

"Сначала отмечалось, что повышение тарифов будет проходить после полугода от окончания войны, а сейчас в Меморандуме определено, что эти изменения могут произойти и во время военных действий. Я делаю такие выводы из документа, что нас уже в 2025 году ожидают повышения тарифов на газ, электроэнергию, распределение газа, а за ним конечно потянутся и услуги теплоэнерго и т.д.", — сказал Попенко.

Важно

Украинцы могут платить за электроэнергию по разным тарифам: как перейти на самый выгодный

Такие повышения будут происходить поэтапно, ведь, говорит эксперт, вряд ли возможно сразу повысить стоимость газа до рыночной, которая сейчас составляет 16-18 грн за кубометр.

Подобная ситуация, по словам Попенко, сложилась и с электроэнергией.

"Сейчас у нас тариф — 4,32 грн/кВт*ч, а рыночный — 9-11 грн/кВт*ч, в зависимости от стоимости услуг. Это означает, что следует ожидать поднятия тарифов в два-три этапа. Соответственно, стоимость электроэнергии будет расти в несколько этапов", — добавил эксперт.

Ранее Фокус писал, что с 1 октября начнет действовать новый коэффициент для расчета конечной стоимости электроэнергии для потребителей поставщика "последней надежды" (ППН).