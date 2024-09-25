Цены на электроэнергию в Украине: регулятор одобрил повышение

В результате масштабных обстрелов энергетической системы Украины произошел рост стоимости электроэнергии, что может отразиться и на цене для потребителей.

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Энергетический регулятор, Национальная комиссия, занимающаяся государственным регулированием в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменяет методику формирования цен на электроэнергию для потребителей, которые получают услуги от поставщика "последней надежды" (ПОН). Эти изменения вступят в силу с 1 октября и будут действовать до конца текущего года. Об этом стало известно по результатам решения комиссии, передает "Интерфакс-Украина".

Так, повышается соответствующий коэффициент, а значит, цены вырастут.

Регулятор уточнил, что на три месяца увеличивает коэффициент, применяемый для расчета цен на электроэнергию для потребителей поставщика "последней надежды" (ПОН). Этот коэффициент, основанный на средневзвешенной цене на рынке на сутки вперед (РДВ), повысится с 1,25 до 1,5.

На текущий момент цена электроэнергии для потребителей ПОН на расчетный месяц устанавливается на основе средневзвешенной фактической цены электроэнергии на РДВ за первые 20 дней предыдущего расчетного периода. Эта цена увеличивается на коэффициент 1,25, который учитывает риски колебаний цен на балансировочном рынке (БР) и РДВ.

"В результате масштабных обстрелов энергетической системы Украины произошел рост стоимости э/э для урегулирования небалансов э/э. При этом ППН (госпредприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго") из-за обретения статуса "Дефолтный" в соответствии с Правилами рынка приобретает э/э для нужд собственных потребителей исключительно на БР", — говорится в обосновании регулятора до принятого решения.

Регулятор пояснил, что к НКРЭКУ обратилось ГПВД "Укринтерэнерго" с предложением внесения изменений в Порядок по увеличению коэффициента, учитывающего риски РДС с 1,25 до 1,5.

Напомним, пенсионеры, которые имеют проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.