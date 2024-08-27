Тариф день-ночь: продолжат ли украинцы платить за свет по счетчику

С 1 июня выросли цены на электроэнергию для бытовых потребителей — до 4,32 грн за киловатт. Однако украинцы все еще могут пользоваться "ночным" тарифом.

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С 1 июня для граждан Украины увеличили тарифы на электроэнергию. Теперь возникает вопрос: как изменились цены для пользователей с двухзонными счетчиками. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Тариф на электроэнергию действительно увеличился с 1 июня до 4,32 гривны за киловатт. Однако тариф "день-ночь" остается в силе.

Следует отметить, что с ростом общей стоимости электроэнергии увеличились и тарифы на двухзонные и трехзонные счетчики.

Тарифы "день-ночь" для двухзонного счетчика работают так:

с 07:00 до 23:00 часов – 4,32 гривны за киловатт;

с 23:00 до 07:00 часов – 2,16 гривны за киловатт.

Тарифы "день-ночь" для трехзонных счетчиков работают так:

с 08:00 до 11:00 и 20:00 до 22:00 – коэффициент составляет 1,5, цена – 6,48 гривны за киловатт;

с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – коэффициент 1, цена – 4,32 гривны за киловатт;

с 23:00 до 07:00 – коэффициент 0,4, цена – 1,73 гривны за киловатт.

Напомним, пенсионеры, которые имеют проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.