Тариф день-ніч: чи продовжать українці платити за світло за лічильником

З 1 червня зросли ціни на електроенергію для побутових споживачів — до 4,32 грн за кіловат. Однак українці все ще можуть користуватися "нічним" тарифом.

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З 1 червня для громадян України збільшили тарифи на електроенергію. Тепер виникає питання: як змінилися ціни для користувачів із двозонними лічильниками. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Тариф на електроенергію справді збільшився з 1 червня до 4,32 гривні за кіловат. Однак тариф "день-ніч" залишається чинним.

Слід зазначити, що зі зростанням загальної вартості електроенергії збільшилися й тарифи на двозонні та тризонні лічильники.

Тарифи "день-ніч" для двозонного лічильника працюють так:

із 07:00 до 23:00 години — 4,32 гривні за кіловат;

із 23:00 до 07:00 години — 2,16 гривні за кіловат.

Тарифи "день-ніч" для трьохзонних лічильників працюють так:

з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 — коефіцієнт становить 1,5, ціна — 6,48 гривні за кіловат;

із 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 і з 22:00 до 23:00 — коефіцієнт 1, ціна — 4,32 гривні за кіловат;

з 23:00 до 07:00 — коефіцієнт 0,4, ціна — 1,73 гривні за кіловат.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.