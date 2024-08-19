Тарифи на світло: стало відомо, чи збільшать ціну з 1 вересня

Для українців тариф на світло у вересні становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину.

Related video

У вересні вартість електроенергії для українців залишиться колишньою. Тарифи було підвищено ще в червні до нового рівня. Про це йдеться у пресслужбі компанії YASNO.

Тариф на світло для українців становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину, незалежно від обсягу спожитої електрики.

Цей тариф застосовуватиметься для:

населення та колективних побутових споживачів без електроопалення;

населення та колективних побутових споживачів з електроопаленням у період з 1 червня по 30 вересня;

гуртожитків та інших, які мають право на споживання за цінами для побутових споживачів.

Для індивідуальних і колективних побутових споживачів у будинках і квартирах з електроопаленням у період з 1 жовтня до 30 квітня діятиме ціна:

при споживанні до 2 000 кіловат-годин на місяць включно — 2,64 гривні за кіловат-годин за весь обсяг;

при споживанні понад 2 000 кіловат-годин на місяць включно — 4,32 гривні за кіловат-годин за весь обсяг.

Зонні коефіцієнти для багатозонних приладів обліку залишаються без змін. Власники двозонних лічильників, як і раніше, платитимуть удвічі менше за електроенергію, спожиту вночі.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.