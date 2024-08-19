Тарифы на свет: стало известно, увеличат ли цену с 1 сентября

Для украинцев тариф на свет в сентябре составит 4,32 гривны за киловатт-час.

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В сентябре стоимость электроэнергии для украинцев останется прежней. Тарифы были повышены еще в июне до нового уровня. Об этом говорится в пресс-службе компании YASNO.

Тариф на свет для украинцев составит 4,32 гривны за киловатт-час, независимо от объема потребленного электричества.

Этот тариф будет применяться для:

населения и коллективных бытовых потребителей без электроотопления;

населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 июня по 30 сентября;

общежитий и других, которые имеют право на потребление по ценам для бытовых потребителей.

Для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей в домах и квартирах с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать цена:

при потреблении до 2 000 киловатт-часов в месяц включительно – 2,64 гривны за киловатт-часов за весь объем;

при потреблении более 2 000 киловатт-часов в месяц включительно – 4,32 гривны за киловатт-часов за весь объем.

Зонные коэффициенты для многозонных приборов учета остаются без изменений. Владельцы двухзонных счетчиков по-прежнему будут платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную ночью.

Напомним, пенсионеры, которые имеют проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.