Тариф на электроэнергию в Украине: повысят ли осенью цену на свет

В Украине установлена единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года.

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Тариф на электроэнергии в Украине с 1 сентября не изменится. За каждый кВт*ч придется платить 4,32 грн. При этом действующая цена не будет меняться длительное время. Об этом сообщила замминистра энергетики Светлана Гринчук в комментарии изданию "OBOZ.UA".

По ее словам, планов повышать тариф нет. Он принят аж до конца апреля 2025-го.

"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 г", – сказала она.

В то же время рыночная стоимость электроэнергии составляет около 7,5 грн/кВт*ч. Украинцы получают электроэнергию из собственной генерации (это дешевая "атомка", относительно дорогая гидроэнергетика, ТЭС и дорогая ветряная и солнечная энергия) и за счет импорта. Данные о том, что себестоимость производства электроэнергии на АЭС это копейки – фейк. По данным Минэнерго, себестоимость производства по состоянию на 2024 год составляет 1,7 грн/кВт*ч (это только производство).

Если к 1,7 грн стоимости производства прибавить 0,63 грн (тариф на передачу), 1,88 грн (тариф на распределение), 0,11 грн (тариф на поставку), в сумме это составляет 4,32 грн – действующий тариф на электроэнергию. В "Энергоатоме" также заявляют, что себестоимость генерации составляет 1,7 грн. Однако конечный тариф, по его подсчетам, должен быть даже выше.

Тариф был принят до мая 2025 года. До этого момента его не будут пересматривать, пояснили в Минэнерго. По всей вероятности, в следующем году стоимость электроэнергии будет зависеть от целого ряда факторов, и сейчас, в условиях полномасштабной войны, это практически невозможно спрогнозировать.

Напомним, пенсионеры, которые имеют проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.