Ціни на електроенергію в Україні: регулятор схвалив підвищення

Унаслідок масштабних обстрілів енергетичної системи України відбулося зростання вартості електроенергії, що може позначитися і на ціні для споживачів.

Related video

Енергетичний регулятор, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінює методику формування цін на електроенергію для споживачів, які отримують послуги від постачальника "останньої надії" (ПОН). Ці зміни набудуть чинності з 1 жовтня і діятимуть до кінця поточного року. Про це стало відомо за результатами рішення комісії, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, підвищується відповідний коефіцієнт, а отже, ціни зростуть.

Регулятор уточнив, що на три місяці збільшує коефіцієнт, який застосовується для розрахунку цін на електроенергію для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН). Цей коефіцієнт, заснований на середньозваженій ціні на ринку на добу наперед (РДН), підвищиться з 1,25 до 1,5.

На поточний момент ціна електроенергії для споживачів ПОН на розрахунковий місяць встановлюється на основі середньозваженої фактичної ціни електроенергії на РДН за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду. Ця ціна збільшується на коефіцієнт 1,25, який враховує ризики коливань цін на балансувальному ринку (БР) і РДН.

"Унаслідок масштабних обстрілів енергетичної системи України відбулося зростання вартості е/е для врегулювання небалансів е/е. Водночас ПОН (держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго") через набуття статусу "Дефолтний" відповідно до Правил ринку придбаває е/е для потреб власних споживачів виключно на БР", — ідеться в обґрунтуванні регулятора до ухваленого рішення.

Регулятор пояснив, що до НКРЕКП звернулося ДПЗД "Укрінтеренерго" з пропозицією внесення змін до Порядку щодо збільшення коефіцієнту, що враховує ризики РГК, з 1,25 до 1,5.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.