С 1 ноября в Украине повысят тарифы на электроэнергию, однако для отдельных потребителей. О чем идет речь и следует ли ожидать подорожания газа, горячей воды и отопления.

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В Украине во время военного положения действует запрет на повышение тарифов на тепло, газ и горячую воду. Исключение составляют электроэнергия и холодная вода. Совет директоров Международного валютного фонда, одобрив 18 октября 2024 года очередной транш кредита Украине на 1,1 млрд долларов, не выдвигал условия повышения тарифов на энергоносители. В то же время в Меморандуме с МВФ есть пункт, где говорится о возможности повышения тарифов для населения. К чему готовиться украинцам, выяснил Фокус.

Что известно о повышении тарифов

Газ: могут ли повысить тарифы для населения

Отметим, что в Украине, согласно №2479-ІХ от 19 августа 2022 года, во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения, поэтому цена пока остается неизменной — 7,96 грн (с НДС) за 1 куб. м.

В Украине с 1 ноября 2024 года планируется повышение цен на электроэнергию для бизнеса, но это не касается бытовых потребителей

Законом запрещается повышение тарифов для всех категорий потребителей на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку);

услуги по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды.

Тарифы на газ для населения — чего ожидать Фото: УНІАН

Кроме того, согласно этому закону, цена на природный газ для бытовых потребителей и ОСМД, если они используют газ для производства тепловой энергии для населения и заключили договор с ГК "Нафтогаз Украины", не подлежит увеличению и остается такой же, как была до большой войны.

Закон также временно запрещает поставщикам газа принуждать бытовых потребителей оплачивать задолженность. В том числе, включать ее в счет на оплату, подавать судебные иски, взыскивать задолженность в принудительном порядке и отключать газоснабжение.

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Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии Фокусу отметил, что повышать тариф на газ для потребителей необходимости нет даже в условиях нанесения ударов по газовым хранилищам.

"Тарифы на газ и потенциальное повреждение подземных хранилищ не являются прямо связанными между собой вещами. Большую роль в определении тарифа — повышать или нет, играет желание "Нафтогаза" и в дальнейшем действовать в тех условиях финансовой достаточности, комфорта. Именно это будет определяющим фактором", — сказал он.

Поэтому газ для бытовых потребителей будет стоить 7,96 грн до мая 2025-го или же до конца военного положения.

Кабмин продлил действие спецобязательств (ПСО) по поставкам газа

Будут ли меняться тарифы после мая 2025-го и при условии отмены военного положения? Кабмин официально продлил действие спецобязательств (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть о населении, а также производителях тепла, электричества и операторах газораспределительных систем.

В зависимости от категории потребителей, стоимость голубого топлива от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп. до 16 грн 50 коп. за кубометр. Для населения же газ и в дальнейшем будет стоить 7 грн 96 коп. за куб.

Меморандум с МВФ, по словам экспертов, содержит потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители Фото: Depositphotos

Обновленный Меморандум МВФ: что предусматривает в части тарифов для населения

Меморандум с МВФ, о котором уже говорилось выше, по словам экспертов, содержит потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители. Так, согласно статье 77 документа, "потенциальные меры по реформированию, если это позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям при наличии доступных бюджетных ресурсов".

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Также в этом пункте указано, что "когда война закончится, программа реформ в энергетическом секторе потребует, среди прочего, восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа. Кроме того, обеспечение устойчивости системы и уменьшение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для покрытия расходов, одновременно распределяя адекватные и целевые ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств. КМУ утвердит дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом внедрения на период после введения военного положения. Дорожная карта будет базироваться на техническом анализе финансового состояния сектора по согласованию с Европейской комиссией".

Повышение тарифов все же предполагается Фото: Getty Images

В то же время, как отметили в Минфине, обновленный Меморандум МВФ по результатам пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не содержит обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители.

Эксперты же, ознакомившись с обновленным текстом Меморандума с МВФ, отмечают, что повышение тарифов все же предполагается.

В частности эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко обращает внимание на текст 77 статьи Меморандума с МВФ относительно энергетических рынков и тарифов, где четко прописаны условия поднятия тарифов, о чем свидетельствуют такие фразы, как "Новая методика тарифообразования", "Постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию до уровня возмещения расходов" и другие.

"Ну, вы же понимаете, что с таким Меморандумом поднятие тарифов будет уже в 2025 году, это ясно. Но я обратил внимание, как прописан п 4. "До уровня возмещения расходов". И здесь потребителю нужно очень серьезно напрячься. Потому что уровень возмещения расходов на наших коммунальных и государственных предприятиях — намного выше, чем себестоимость услуг. Потому что в себестоимости услуг может быть все, от "айфонов" до "лендкрузеров", и все это за счет потребителя. Кстати, "намного" — это может быть и 100, и 200%", — подчеркнул Попенко.

В тексте 77 статьи Меморандума с МВФ относительно энергетических рынков и тарифов четко прописаны условия поднятия тарифов

В комментарии Фокусу Олег Попенко отметил, что повышение тарифов в 2025 году будет постепенным, однако, вероятно, начнет происходить во время войны.

"Сначала отмечалось, что повышение тарифов будет проходить после полугода от окончания войны, а сейчас в Меморандуме определено, что эти изменения могут произойти и во время военных действий. Я делаю такие выводы из документа, что нас уже в 2025 году ожидают повышения тарифов на газ, электроэнергию, распределение газа, а за ним конечно потянутся и услуги теплоэнерго и т. д.", — сказал Попенко.

Такие повышения будут происходить поэтапно, ведь, говорит эксперт, вряд ли возможно сразу повысить стоимость газа до рыночной, которая сейчас составляет 16-18 грн за кубометр.

Подобная ситуация, по словам Попенко, сложилась и с электроэнергией.

"Сейчас у нас тариф — 4,32 грн/кВт*ч, а рыночный — 9-11 грн/кВт*ч, в зависимости от стоимости услуг. Это означает, что следует ожидать поднятия тарифов в два-три этапа. Соответственно, стоимость электроэнергии будет расти в несколько этапов", — добавил эксперт.

Сейчас для населения Украины введен общий тариф, а именно 4,32 грн/кВт*ч Фото: Getty Images

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Сейчас для населения Украины введен общий тариф, а именно 4,32 грн/кВт*ч.

Поэтому с 1 октября по 30 апреля 2025-го для людей, которые имеют квартиры/дома с электроотоплением, будут действовать следующие тарифы:

за потребление до 2 тыс. кВт*ч в месяц — 2,64 грн/кВт*ч на весь объем электроэнергии;

за потребление свыше 2 тыс. кВт*ч в месяц — 4,32 грн/кВт*ч на весь объем потребленной электроэнергии.

Более того, продолжается действие тарифных коэффициентов для владельцев двухзонных и трехзонных счетчиков электроэнергии: ночью, с 23:00 до 07:00, когда нагрузка на энергосистему меньше всего, стоимость тарифа меньше основного на 50%, поэтому пользователи платят только 2,16 грн/кВт*ч.

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А вот бизнесу, вероятно, вскоре придется платить за электроэнергию больше. Если НКРЭКУ утвердит новое постановление, тарифы для бизнеса вырастут. Например, на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке в таком случае повышаются предельные цены в промежутке с 11:00 до 17:00. Если сейчас 1 МВт-ч стоит 5600 грн, то предлагается поднять до 6900 грн, выровняв цену к утреннему пику. "Сохраняется угроза продолжения обстрелов российской федерацией объектов критической энергетической инфраструктуры, что может привести к возникновению дополнительного непрогнозируемого дефицита генерирующих мощностей и сетевых ограничений. Для сбалансирования энергосистемы и избежания отключения потребителей необходимо привлечение импорта электрической энергии, что в свою очередь требует приведения в соответствие цен на рынках электрической энергии Украины и позволит использовать возможности коммерческого импорта и избежать колебания цен в Украине по отношению к странам-импортерам", — говорится в Обосновании к решению НКРЭКУ об одобрении проекта постановления НКРЭКУ "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке".