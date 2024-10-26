До 7 гривен за киловатт: эксперт спрогнозировал, когда в Украине могут повысить тарифы

Олег Попенко предполагает, что тарифы на коммунальные услуги будут повышать не до рыночных, а "до покрытия расходов".

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В следующем, 2025 году в Украине повысят тарифы на отопление, газ и электроэнергию. Об этом для Telegram-канала "Труха" сообщил председатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

"Тариф на тепло и на газ может подниматься до 9 с половиной гривен, потом 11, 16, 20 и 25 может быть... Поднятие тарифов на коммуналку нас ожидает в 2025 году — это тепло, горячая вода и распределение газа. Я думаю, что стоимость электроэнергии также возрастет в следующем году с 1 июня где-то до 6 с половиной — семи гривен и это не предел, я думаю, она и дальше будет расти", — поделился он.

По словам председателя ОО, тарифы поднимут после окончания отопительного сезона, летом. Олег Попенко добавил, что повышение цен не будет одновременным. Эксперт добавил, что тарифы будут подниматься не до рыночных, а "до покрытия расходов".

"Нужно понять, что рыночная цена определяется стоимостью на бирже, а до покрытия затрат — это может быть намного выше, чем она есть на рынке, потому что затраты наши коммунальные и частные компании умеют такие рисовать, что они нарисуют три рынка, например, они включат в затраты ремонт всех сетей. Это в разы дороже, чем себестоимость услуги теплокоммунэнерго, потому что включать капитальные затраты на ремонт сетей и оборудования в стоимость тарифа — это абсолютно неправильно", — рассказал эксперт.

Олег Попенко не впервые говорит о повышении тарифов в следующем году. Это подтверждается тем, что в меморандуме между Украиной и МВФ четко указано на необходимость таких изменений.

Кроме того, о повышении тарифов в письме к руководству МВФ указала и украинская власть. Ожидается, что в послевоенный период тарифы продолжат расти.