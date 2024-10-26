До 7 гривень за кіловат: експерт спрогнозував, коли в Україні можуть підвищити тарифи

Олег Попенко припускає, що тарифи на комунальні послуги підвищуватимуть не до ринкових, а "до покриття витрат".

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В наступному, 2025 році в Україні підвищать тарифи на опалення, газ та електроенергію. Про це для Telegram-каналу "Труха" повідомив голова ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

"Тариф на тепло і на газ може підійматись до 9 з половиною гривень, потім 11, 16, 20 і 25 може бути… Підняття тарифів на комуналку нас очікує у 2025 році — це тепло, гаряча вода і розподіл газу. Я думаю, що вартість електроенергії також зросте в наступному році з 1 червня десь до 6 з половиною — семи гривень і це не межа, я думаю, вона і далі буде зростати", — поділився він.

За словами голови ГО, тарифи піднімуть після закінчення опалювального сезону, влітку. Олег Попенко додав, що підняття цін не буде одночасним. Експерт додав, що тарифи будуть піднійматись не до ринкових, а "до покриття витрат".

"Потрібно зрозуміти, що ринкова ціна визначається вартістю на біржі, а до покриття витрат — це може бути набагато вищою, ніж вона є на ринку, тому що витрати наші комунальні та приватні компанії вміють такі малювати, що вони намалюють три ринки, наприклад, вони включать в витрати ремонт всіх мереж. Це в рази дорожче, ніж собівартість послуги теплокомуненерго, тому що включати капітальні витрати на ремонт мереж і обладнання у вартість тарифу — це абсолютно неправильно", — розповів експерт.

Олег Попенко не вперше говорить про підвищення тарифів в наступному році. Це підтверджується тим, що в меморандумі між Україною та МВФ чітко вказано на необхідність таких змін.

Окрім того, про підняття тарифів в листі до керівництва МВФ вказала й українська влада. Очікується, що в післявоєнний період тарифи продовжать зростати.