Комуналка в Україні: експерт пояснив, чому тарифи зростуть уже 2025 року

Уряд України зобов'язується перед міжнародними партнерами підвищити тарифи з урахуванням нових методів розрахунку та соціальних аспектів, враховуючи обставини повномасштабного конфлікту.

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Багатьох українців турбує питання про можливе збільшення тарифів на комунальні послуги 2025 року. У ЗМІ неодноразово звучали припущення, що таке підвищення може знадобитися у зв'язку з меморандумом із МВФ. Про це повідомив експерт Олег Попенко в коментарі виданню "24 Канал".

Очікувати на підвищення тарифів на комунальні послуги у 2025 році дійсно варто. Це підтверджується тим, що в меморандумі між Україною та МВФ чітко вказано на необхідність таких змін. Зокрема, уряд України зобов'язується переглянути тарифи з урахуванням нових методів розрахунку та соціальних чинників, беручи до уваги умови війни.

"Я очікую наступного року підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду і на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення. Водночас у Міністерстві фінансів наголошують, що в оновленому Меморандумі з МВФ — немає зобов'язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, однак така можливість врахована. Утім, такий крок може бути можливим, якщо програма субсидій буде належним чином профінансована", — сказав Попенко.

Це розглядається як захід для вирішення проблем в енергетичному секторі, спричинених повномасштабною війною. Однак, реалізація такого кроку можлива лише за наявності достатніх фінансових ресурсів для підтримки вразливих домогосподарств.

Нагадаємо, 19 жовтня адвокат Станіслав Лифлянчик розповів, що робити українцям, які заборгували великі суми за теплопостачання. Він радить українцям звернутися до теплокомуненерго із заявою про реструктуризацію боргу. Для цього потрібно мати гроші на мінімальний платіж. За словами адвоката, зазвичай компанія йде на зустріч клієнту і дає дозвіл на відстрочку.

Варто також нагадати, 17 жовтня ЗМІ повідомляли, що комунальні послуги можуть подорожчати у 2025 році. Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду наступного року після скасування мораторію на підвищення тарифів. Вартість має поступово підніматися до економічно обґрунтованого рівня.