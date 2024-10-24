Коммуналка в Украине: эксперт объяснил, почему тарифы вырастут уже в 2025 году

Правительство Украины обязуется перед международными партнерами повысить тарифы с учетом новых методов расчета и социальных аспектов, учитывая обстоятельства полномасштабного конфликта.

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Многих украинцев беспокоит вопрос о возможном увеличении тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. В СМИ не раз звучали предположения, что такое повышение может потребоваться в связи с меморандумом с МВФ. Об этом сообщил эксперт Олег Попенко в комментарии изданию "24 Канал".

Ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги в 2025 году действительно стоит. Это подтверждается тем, что в меморандуме между Украиной и МВФ четко указано на необходимость таких изменений. В частности, правительство Украины обязуется пересмотреть тарифы с учетом новых методов расчета и социальных факторов, принимая во внимание условия войны.

"Я ожидаю в следующем году поднятия тарифов на газ, тепло, горячую воду и на распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения. В то же время в Министерстве финансов отмечают, что в обновленном Меморандуме с МВФ – нет обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители, однако такая возможность учтена. Впрочем, такой шаг может быть возможным, если программа субсидий будет должным образом финансирована", — сказал Попенко.

Это рассматривается как мера для решения проблем в энергетическом секторе, вызванных полномасштабной войной. Однако, реализация такого шага возможна только при наличии достаточных финансовых ресурсов для поддержки уязвимых домохозяйств.

Напомним, 19 октября адвокат Станислав Лифлянчик рассказал, что делать украинцам, которые задолжали большие суммы за теплоснабжение. Он советует украинцам обратиться к теплокоммунэнерго с заявлением о реструктуризации долга. Для этого нужно иметь деньги на минимальный платеж. По словам адвоката, обычно компания идет на встречу клиенту и дает разрешение на отсрочку.

Стоит также напомнить, 17 октября СМИ сообщали, что коммунальные услуги могут подорожать в 2025 году. Национальный банк Украины прогнозирует рост цен на газ, отопление и горячую воду в следующем году после отмены моратория на повышение тарифов. Стоимость должна постепенно подниматься до экономически обоснованного уровня.