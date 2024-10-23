Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: эксперт объяснил, как это сделать

Если общие коммунальные платежи составляют более 20% дохода домохозяйства, государство должно дотировать все, что превышает этот уровень.

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Украинские семьи с низким уровнем дохода имеют возможность получить от государства компенсацию для покрытия расходов на коммунальные услуги. Об этом рассказал бывший советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире "Киев-24".

По его мнению, если общие расходы на коммунальные услуги превышают 20% дохода домохозяйства, государство должно субсидировать сумму, которая превышает этот порог.

Устенко пояснил, что если в доме живут два человека, каждый из которых зарабатывает по 10 тысяч гривен в месяц, а общая сумма коммунальных платежей составляет 5 тысяч гривен, то государство обязано предоставлять им помощь.

"Эти люди могут платить только 20% своего общего дохода на коммунальные платежи, а все остальное должно быть покрыто за счет государства. То есть в нашем случае из 20 тысяч 20% это четыре тысячи. А если коммунальные платежи составляют пять тысяч, то эту одну тысячу гривен разницы должно уплатить государство", — отметил Устенко.

Напомним, 19 октября адвокат Станислав Лифлянчик рассказал, что делать украинцам, которые задолжали большие суммы за теплоснабжение. Он советует украинцам обратиться к теплокоммунэнерго с заявлением о реструктуризации долга. Для этого нужно иметь деньги на минимальный платеж. По словам адвоката, обычно компания идет на встречу клиенту и дает разрешение на отсрочку.

Стоит также напомнить, 17 октября СМИ сообщали, что коммунальные услуги могут подорожать в 2025 году. Национальный банк Украины прогнозирует рост цен на газ, отопление и горячую воду в следующем году после отмены моратория на повышение тарифов. Стоимость должна постепенно подниматься до экономически обоснованного уровня.