Как оплатить долг за коммуналку в Киеве по частям: объяснение

Эта функция обезопасит потребителя от дальнейшего накопления долга в период отопительного сезона и начисления пени.

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Жители Киева, имеющие задолженность за потребленные жилищно-коммунальные услуги, могут погашать свои долги частями. Об этом сообщает пресс-служба коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" (ЦКС).

Киевляне с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги имеют возможность оплачивать свои долги по частям. Для этого необходимо подписать договор о реструктуризации (рассрочке) задолженности.

"Это обезопасит потребителя от дальнейшего накопления долга в период отопительного сезона и начисления пени, а также позволит потребителю оформить жилищную субсидию", — пояснили в ЦКС.

За девять месяцев текущего года жители Киева заключили 934 договора на предоставление соответствующих услуг. Из них 593 договора касаются поставки горячей воды и тепловой энергии.

Заключить договор по реструктуризации (рассрочке) задолженности для оплаты долга по частям можно:

в одном из районных сервисных центров ЦКС;

удаленно (без посещения сервисного центра лично) — с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Для заключения такого договора необходимо подать заявление, подлинники и копии следующих документов:

паспорт (или ID-карта и выписка из Единого государственного демографического реестра);

карта налогоплательщика РНУКПН (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты в случае наличия ИНН в указанном документе);

документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением / квартирой и выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;

доверенность представителя и его паспорт (если договор будет заключать представитель собственника).

Больше информации о реструктуризации долга можно найти на официальном сайте ЦКС в разделе "Боржникам".

Напомним, 19 октября адвокат Станислав Лифлянчик рассказал, что делать украинцам, которые задолжали большие суммы за теплоснабжение. Он советует украинцам обратиться к теплокоммунэнерго с заявлением о реструктуризации долга. Для этого нужно иметь деньги на минимальный платеж. По словам адвоката, обычно компания идет на встречу клиенту и дает разрешение на отсрочку.

Стоит также напомнить, 17 октября СМИ сообщали, что коммунальные услуги могут подорожать в 2025 году. Национальный банк Украины прогнозирует рост цен на газ, отопление и горячую воду в следующем году после отмены моратория на повышение тарифов. Стоимость должна постепенно подниматься до экономически обоснованного уровня.