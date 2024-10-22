Як сплатити борг за комуналку в Києві частинами: пояснення

Ця функція убезпечить споживача від подальшого накопичення боргу в період опалювального сезону та нарахування пені.

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Жителі Києва, які мають заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги, можуть погашати свої борги частинами. Про це повідомляє пресслужба комунального концерну "Центр комунального сервісу" (ЦКС).

Кияни із заборгованістю за житлово-комунальні послуги мають можливість оплачувати свої борги частинами. Для цього необхідно підписати договір про реструктуризацію (розстрочку) заборгованості.

"Це убезпечить споживача від подальшого накопичення боргу в період опалювального сезону та нарахування пені, а також дасть змогу споживачеві оформити житлову субсидію", — пояснили в ЦКС.

За дев'ять місяців поточного року жителі Києва уклали 934 договори на надання відповідних послуг. З них 593 договори стосуються постачання гарячої води та теплової енергії.

Укласти договір з реструктуризації (розстрочення) заборгованості для оплати боргу частинами можна:

в одному з районних сервісних центрів ЦКС;

віддалено (без відвідування сервісного центру особисто) — за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Для укладення такого договору необхідно подати заяву, оригінали та копії таких документів:

паспорт (або ID-картка та виписка з Єдиного державного демографічного реєстру);

картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки у разі наявності ІПН у зазначеному документі);

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням/квартирою та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиме представник власника).

Більше інформації про реструктуризацію боргу можна знайти на офіційному сайті ЦКС у розділі "Боржникам".

Нагадаємо, 19 жовтня адвокат Станіслав Лифлянчик розповів, що робити українцям, які заборгували великі суми за теплопостачання. Він радить українцям звернутися до теплокомуненерго із заявою про реструктуризацію боргу. Для цього потрібно мати гроші на мінімальний платіж. За словами адвоката, зазвичай компанія йде на зустріч клієнту і дає дозвіл на відстрочку.

Варто також нагадати, 17 жовтня ЗМІ повідомляли, що комунальні послуги можуть подорожчати у 2025 році. Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду наступного року після скасування мораторію на підвищення тарифів. Вартість має поступово підніматися до економічно обґрунтованого рівня.