Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: експерт пояснив, як це зробити

Якщо загальні комунальні платежі становлять понад 20% доходу домогосподарства, держава має дотувати все, що перевищує цей рівень.

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Українські сім'ї з низьким рівнем доходу мають можливість отримати від держави компенсацію для покриття витрат на комунальні послуги. Про це розповів колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі"Київ-24".

На його думку, якщо загальні витрати на комунальні послуги перевищують 20% доходу домогосподарства, держава має субсидувати суму, яка перевищує цей поріг.

Устенко пояснив, що якщо в будинку живуть двоє людей, кожна з яких заробляє по 10 тисяч гривень на місяць, а загальна сума комунальних платежів становить 5 тисяч гривень, то держава зобов'язана надавати їм допомогу.

"Ці люди можуть платити тільки 20% свого загального доходу на комунальні платежі, а все інше має бути покрито коштом держави. Тобто в нашому випадку з 20 тисяч 20% це чотири тисячі. А якщо комунальні платежі становлять п'ять тисяч, то цю одну тисячу гривень різниці має сплатити держава", — зазначив Устенко.

Нагадаємо, 19 жовтня адвокат Станіслав Лифлянчик розповів, що робити українцям, які заборгували великі суми за теплопостачання. Він радить українцям звернутися до теплокомуненерго із заявою про реструктуризацію боргу. Для цього потрібно мати гроші на мінімальний платіж. За словами адвоката, зазвичай компанія йде на зустріч клієнту і дає дозвіл на відстрочку.

Варто також нагадати, 17 жовтня ЗМІ повідомляли, що комунальні послуги можуть подорожчати у 2025 році. Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду наступного року після скасування мораторію на підвищення тарифів. Вартість має поступово підніматися до економічно обґрунтованого рівня.