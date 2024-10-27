Украинцы могут платить за электроэнергию по разным тарифам: как перейти на самый выгодный

Любой украинец имеет право купить многозонный (двух- или трех-) счетчик и платить за электроэнергию по специальному тарифу.

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В Украине установлен единый тариф для населения — 4,32 грн за кВт*ч. Тем не менее, есть ситуации, когда можно заплатить меньше. Это касается двух конкретных случаев. Для перехода на специальные тарифы требуется подать заявление, а в некоторых ситуациях — пройти определенную процедуру. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Заплатить меньше можно в период с 1 октября по 30 апреля. Ключевые условия — если люди используют электрическое отопление и если объем потребляемой электроэнергии не превышает 2 тысячи кВт*ч в месяц.

Это правило должно стимулировать украинцев с электрическим отоплением расходовать не более 2000 кВт*ч. Важно отметить, что не все могут воспользоваться льготным тарифом на отопление. В техническом паспорте квартиры или дома должно быть указано, что отопление является электрическим. Если у вас централизованное отопление, а также электрический теплый пол, или если проектом предусмотрено централизованное отопление, но оно по каким-то причинам не функционирует, то льготный тариф не будет доступен.

"Нужно понимать, если в частном доме просто отсутствует печное отопление или газовый котел, камин и т. д., а фактически есть только электрокотел, или когда в многоквартирном доме отсутствует централизованное отопление по каким-то причинам и люди сделали себе "теплые полы", но не соблюдали установленный порядок обустройства электрообогрева, то для них эти льготные цены не будут действовать", – говорится в разъяснении директора ООО "Волыньэлектросбыт" Оксаны Гентиш.

Перейти на тариф 2,64 грн/кВт*ч возможно лишь в том случае, если в энергетическом паспорте объекта указано, что жилье должно отапливаться с использованием электроэнергии.

Каждый украинец имеет возможность приобрести многозонный (двух- или трехзонный) счетчик и оплачивать электроэнергию по специальному тарифу в течение определенной части суток. Для этого нужно обратиться к своему поставщику электроэнергии и запросить подключение многозонного счетчика. Также потребуется оплатить стоимость самого счетчика. Процесс перехода на многозонный тариф может занять несколько недель. С двухзонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 стоимость электроэнергии составляет вдвое меньше — 2,16 грн за кВт*ч. При использовании трехзонного счетчика действуют три разных тарифа:

с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Трехзонный счетчик стоит устанавливать лишь в том случае, если ваше потребление электроэнергии значительное и вы способны контролировать его использование, например, избегая потребления в часы с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00. Что касается двухзонного счетчика, один из поставщиков предлагает его с учетом доставки и установки за 4099 грн. Если предположить, что ваше среднее месячное потребление составляет 300 кВт*ч, то по действующему тарифу вам придется заплатить 1296 грн. При установке двухзонного счетчика, если вы будете использовать 100 кВт*ч ночью и 200 кВт*ч днем, ваш ежемесячный платеж снизится до 1080 грн. Это позволит вам сэкономить 216 грн в месяц.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что цены на электроэнергию в Украине могут вырасти до 6-7 грн за киловатт для населения и 11-12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что стоимость электроэнергии для населения в 2025 году может повыситься до 6,5-7 гривен за киловатт.