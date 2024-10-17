В Украине может вырасти тариф на свет: когда и сколько придется платить (видео)

По словам председателя Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, стоимость электроэнергии может вырасти на 25-50 копеек за киловатт-час.

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Весной 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев может вырасти до 4,7 грн за киловатт-час. Такое предположение высказал председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Новости.LIVE" в четверг, 17 октября.

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Он отметил, что нынешние тарифы для населения существенно ниже оптовых, что создает дефицит на энергорынке.

"Тариф для населения в разы меньше оптового тарифа на рынке электроэнергии, плюс к этому еще надо добавить НДС и еще два тарифа на передачу электроэнергии сетями "Укрэнерго" и распределение по сетям облэнерго. На оптовом рынке электрической энергии, конечно, стоимость электроэнергии увеличивается из-за того, что формируется дефицит электроэнергии. Плюс добавляем еще импорт на уровне 1,8 гигаватт-часа в утреннее и вечернее время", — пояснил специалист.

Игнатьев напомнил, что до 1 мая 2025 года действует мораторий президента на повышение тарифов, однако эксперт указал на возможность того, что цены могут вырасти раньше.

"У меня есть инсайд, что возможно допустимо будет повышение в коридоре 25-50 копеек", — сказал он.

Отметим, с 1 июня 2024 года население платит за электроэнергию 4,32 грн/кВт-ч.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что цены на электроэнергию в Украине могут вырасти до 6-7 грн за киловатт для населения и 11-12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что стоимость электроэнергии для населения в 2025 году может повыситься до 6,5-7 гривен за киловатт.