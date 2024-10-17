В Україні може зрости тариф на світло: коли і скільки доведеться платити (відео)

За словами голови Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва, вартість електроенергії може зрости на 25-50 копійок за кіловат-годину.

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Навесні 2025 року тариф на електроенергію для українців може зрости до 4,7 грн за кіловат-годину. Таке припущення висловив голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі "Новини.LIVE" у четвер, 17 жовтня.

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Він зазначив, що нинішні тарифи для населення є суттєво нижчими за оптові, що створює дефіцит на енергоринку.

"Тариф для населення у рази менший за оптовий тариф на ринку електроенергії, до цього ще треба додати ПДВ і ще два тарифи на передання електроенергії мережами "Укренерго" і розподіл по мережам обленерго. На оптовому ринку електричної енергії, звісно, вартість електроенергії збільшується через те, що формується дефіцит. Додаємо ще імпорт на рівні 1,8 гігават-години в ранковий і вечірній час", — пояснив фахівець.

Ігнатьєв нагадав, що до 1 травня 2025 року діє мораторій президента на підвищення тарифів, проте експерт вказав на можливість того, що ціни можуть зрости раніше.

"У мене є інсайд, що, можливо, буде підвищення в коридорі 25-50 копійок", — сказав він.

Зазначимо, з 1 червня 2024 року населення сплачує за електроенергію 4,32 грн/кВт·год.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що ціни на електроенергію в Україні можуть зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що вартість електроенергії для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.