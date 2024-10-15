"Люди не витягнуть": тариф на електроенергію планують підняти, — нардеп (відео)

Депутат Володимир Мороз розповів, що спочатку ціна для звичайних споживачів може зрости до п’яти гривень, але це — лише перший етап. З його слів, такі зміни спричинять подорожчання усього, в тому числі продуктів.

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В Україні можуть підняти тарифи на електроенергію як для населення, так і для бізнесу. Про це 15 жовтня в ефірі програми "Вечір.LIVE" заявив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз.

Він наголосив, що українці не мають достатньо коштів для сплати усіх комунальних послуг. Окрім того, в разі підвищення тарифу на електроенергію росте ціна "на все".

"Перш за все на хліб. Це ті продукти, які сьогодні купують наші люди", — пояснив нардеп.

Однак, з його слів, європейські партнери виступають за те, щоб ціна відповідала товару. Мовляв, для покращення виробництва електрики потрібно підвищувати тарифи.

Мороз повідомив, що ціна на електроенергію може зрости:

до 6-7 гривень за кіловат-годину — для населення;

до 11-12 гривень за кіловат-годину — для підприємств.

При цьому тариф, ймовірно, підвищуватимуть у кілька етапів.

"Це висока дуже ціна. Проговорюють, що воно буде поступово — п’ять, може, ще", — уточнив депутат.

Він нагадав, що рішення щодо тарифів ухвалює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. НКРЕКП регулює ціни електроенергію.

"Я думаю, що сьогодні це дуже злочинно, тому що люди цього не витягнуть", — додав Мороз.

Нагадаємо, 15 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що житлові будинки готові до опалювального сезону на понад 99%. Школи, дитсадки та лікарні також майже усі готові до зими.

Українцям доступна субсидія на покриття витрат на комунальні послуги. Документи на її отримання можна подавати до 30 листопада.