В Україні підвищують ціни на електроенергію: що тепер буде з тарифами

У НКРЕКП пояснили, що зміни потрібні для покриття можливого дефіциту потужності в період холодів. Вони дозволять збалансувати енергосистему, забезпечивши стабільне постачання світла усім споживачам.

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1 жовтня Регулятор схвалив проєкт постанови НКРЕКП "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку". Про це повідомила пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП розпочала процедуру щодо перегляду граничних цін на електроенергію.

"Звертаємо увагу, що перегляд граничних цін на ринку електроенергії зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему. Рішення НКРЕКП покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів", — зауважила пресслужба.

Що зміниться?

Як передавав раніше Фокус з посиланням на проєкт постанови щодо тарифів на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, він передбачає такі максимальні граничні ціни:

з 00:00 до 07:00 — 5 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 — 6 900,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт·год;

з 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·год.

Також пропонувалось встановити мінімальну граничну ціну у розмірі 10,00 грн/МВт·год.

Фокус порівняв тарифи з травневими. Виявилось, що різниця — у тривалості дії тарифу у розмірі 6 900 грн/МВт год. Раніше така ціна зберігалась п’ять годин на добу, а після змін діятиме 11 годин.

Як це відчують українці?

Ціна у платіжках не зміниться. У НКРЕКП наголосили, що зміни "ніяк не вплинуть на фіксований рівень цін на електроенергію для населення".

Нагадаємо, в. о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт розповів, чи є шанс, що Україна пройде цю зиму без відключень світла. Він пояснив, як тривалість знеструмлень залежатиме від температури.

У Кабміні 30 вересня скасували обмеження щодо використання кондиціонерів, підсвітки будівель та освітлення прилеглих територій. Також місцеві громади зможуть припинити економію на вуличному освітленні.