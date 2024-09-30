Економію енергії скасовано: Кабмін дозволив чиновникам вмикати кондиціонери

У парламенті, в будівлях міністерств, прокуратури, Нацбанку тощо дозволено вмикати кондиціонери, які заборонили влітку для економії електроенергії. Скасування режиму економії починається з 30 вересня.

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Низка органів влади отримала дозвіл без обмежень використовувати кондиціонери, вмикати підсвітку будівель та освітлення прилеглих територій. Крім того, місцеві громади зможуть припинити економію на вуличному освітленні. Рішення про скасування обмежень з 30 вересня з'явилось на порталі Кабінету Міністрів.

26 вересня 2024 року Кабмін затвердив розпорядження №910-р, яким вніс зміни у розпорядження № 510-р від 7 червня 2024 р. "Деякі заходи щодо стабілізації роботи об’єднаної енергетичної системи України". Зміни, прийняті урядовцями, стосуються дати: 31 грудня 2024 року замінили на 30 вересня 2024 року.

На урядовому порталі можна відшукати червневе розпорядження, у яке внесли зміни. Нова дата показує, що скасовують певні види економії електроенергії для органів законодавчої та виконавчої влади: серед них — Верховна Рада, Офіс президента, Офіс генпрокурора, Національний банк, обласні військові та міські держадміністрації та ін. Тобто з 30 вересня працівникам органів влади дозволено вільно вмикати:

кондиціонери;

зовнішнє освітлення будівель та прилеглих територій;

вуличне та паркове освітлення.

Енергетика України - розпорадження Кабміну про економію Фото: Скриншот Енергетика України - економія на кондиціонерах та освітленні Фото: Скриншот

Енергетика України та удари РФ

Зазначимо, український уряд запровадив економію електроенергії після серії ударів ЗС РФ по об'єктах енергетики, які відбулись весною 2024 року. Після потужних обстрілів та підвищеної температури повітря НЕК "Укренерго" запровадила графіки відключень: у деяких населених пунктах світла не було понад 12 годин на добу.

Наприкінці літа 2024 року ЗС РФ здійснили масований ракетно-дроновий удар по українській енергетиці — летіло понад 230 засобів ураження. Після цього уряд повідомив, що ворог пошкодив низку об'єктів енергетики і є дефіцит потужності близько 9 ГВт. Крім того, Україна звернулась до МАГАТЕ, оскільки від російського обстрілу відключились чотири ядерні реактори на трьох АЕС.

Восени 2024 року народна депутатка Єлизавета Ясько застерегла українців, що їм слід готуватись до важкої зими і відключень світла, які можуть тривати понад 10 годин на добу. Енергетична експертка Ольга Кошарна заявила, що НАЕК "Енергоатом" досі не збудувала захисних споруд навколо високовольтних підстанцій, розташованих поруч з АЕС. При цьому під час потенційних майбутніх дарів РФ буде цілитись саме по них, а не по реакторах, наголосила вона.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН попередив, що росіяни планують бити по українських АЕС. 19 вересня Фокус опублікував пояснення енергетичних експертів щодо тривалості зимових відключень світла.