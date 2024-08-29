Обстріл 26 серпня порушив роботу чотирьох реакторів АЕС: Україна надіслала ноту МАГАТЕ

Внаслідок російського удару 26 серпня українська енергетична система втратила половину потужностей, які генеруються атомними станціями. Причина такої ситуації — дії РФ, яка навмисно цілить по інфраструктурних об'єктах, ідеться у зверненні України до МАГАТЕ.

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Під час масованого обстрілу України, який 26 серпня здійснили ЗС РФ, постраждали чотири реактори на двох українських атомних електростанціях (АЕС). Внаслідок атаки РФ пошкоджено підстанції, які передавали у мережу майже половину потужностей. Про наслідки удару РФ по Україні ідеться у ноті, яку постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні направило у Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Текст документа з'явився на порталі МАГАТЕ 28 серпня.

Звернення України складається з двох сторінок і його отримали 27 серпня, ідеться на першій сторінці документа. Тема — масований обстріл об'єктів української енергетичної інфраструктури, який відбувся 26 серпня. Чиновникам МАГАТЕ повідомили про відключення чотирьох реакторів і просили поширити цю інформацію серед усіх країн-членів цієї міжнародної організації.

У тексті вказано, що під час обстрілу постраждало дві атомні станції:

на Рівненській АЕС відключилось від мережі три енергоблоки — Рівне-1 (на 381 МВт), Рівне-3 (950 МВт) та Рівне-4 (950 МВт);

на Південноукраїнській АЕС відключився один енергоблок — №3 (на 950 МВт).

Першими постраждали реактори РАЕС — подія сталась о 8:58 (за східноєвропейським часом). Після цього о 9:05 зменшили потужність блоків ПУАЕС до рівня 1 800 МВт, але врешті о 17:10 довелось від'єднувати блок №3, вказано у зверненні. При цьому наголосили, що дії РФ спрямовані на цивільну енергетичну інфраструктуру і загрожують ядерній безпеці.

"Російська Федерація продовжує навмисне націлювання енергетичної інфраструктури України, маючи намір порушити експлуатації атомних електростанцій країни, які забезпечують більшість електроенергії України. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних установок України та безпеки мільйонів людей", — підсумувала Україна.

Обстріл 26 серпня - нота України в МАГАТЕ щодо удару ЗС РФ Фото: Скриншот

На порталі МАГАТЕ та у соцмережах цієї організації, а також у акаунтах її керівника, Рафаеля Гроссі, досі немає реакції на звернення України щодо удару РФ 26 серпня. Натомість там можна відшукати стурбованість МАГАТЕ подіями в Курській області біля Курської АЕС, датовані тим же числом.

Щоб оцінити втрату енергетичних потужностей, які стались 26 серпня, можна взяти дані АТ "НАЕК "Енергоатом" від 7 березня 2024 року щодо обсягів атомної генерації. В Telegram-каналі компанії вказали, що загальна потужність контрольованих Україною АЕС — 6 950 МВт. Втрати енергосистеми під час обстрілу — сумарно 3 231 МВт, тобто майже половина (46%).

Обстріл 26 серпня — деталі

Зазначимо, під час удару 26 серпня ЗС РФ застосували понад 230 засобів ураження різного типу, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Половина з них — ракети ("Іскандери", "Калібри", Х-101), половина — дрони-камікадзе "Шахед". Результативність роботи сил ППО — близько 80%: вибухало у 15 областях України, заявив прем'єр-міністр Десни Шмигаль.

Нагадуємо, у РНБО оцінили ризик удару РФ по Київській ГЕС і по дамбі Київського водосховища. 28 серпня в НЕК "Укренерго" повідомили, скільки часу українці будуть потерпати від графіків відключень електропостачання.