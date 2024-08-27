Відключень стане менше: в "Укренерго" розповіли, що буде зі світлом в Україні завтра

"Укренерго" повідомляє, що в усіх регіонах країни 28 серпня будуть діяти дві черги відключень та просить не вмикати одночасно декілька електроприладів.

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Завтра, 28 серпня, по території України будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії впродовж усієї доби. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Протягом всіє доби в регіонах діятимуть дві черги відключень.

"Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", — додали в НЕК "Укренерго".

Як діяли відключення світла після атаки 26 червня

На 27 серпня ДТЕК в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях анонсувало наступні графіки відключень:

з 00:00 до 06:00 — три черги відключень;

з 06:00 до 11:00 — чотири черги;

з 11:00 до 15:00 — три черги;

з 15:00 до 21:00 — чотири черги;

з 21:00 до 00:00 — три черги.

На підприємстві також зазначали, що 27 серпня — висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків.

Що таке черга і що означає кількість черг

В YASNO пояснили, що черга — це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом таких черг 6. Чим більше дефіцит електроенергії в системі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.

Якщо обмежують лише 1 чергу відключень, то це означає, що світла у споживачів може не бути до 4 годин на добу. Обмеження 2 черг відключень означає відключення світла 8 годин на добу, 3 черги відключень — відсутність світла 12 годин на добу, а 4 черги відключень — понад 12 годин (також вимкнення у світло-сірих зонах графіків). Якщо обмежують 5 або 6 черг одномоментно, то це означає, що почалися екстрені відключення світла і графіки не працюють.

Черги відключень електроенергії

Нагадаємо, що Росія 26 серпня здійснила масовану комбіновану повітряну атаку по території України. Ворог випустив понад сто ракет різного типу та близько сотні БПЛА. ЗС РФ цілились по об'єктах енергетичної інфраструктури, атаковано було понад 15 регіонів України. В результаті енергетикам для стабілізації енергосистеми довелось запроваджувати екстрені відключення.

Про пошкодження інфраструктурних об'єктів повідомили в "Укренерго", а міністр енергетики України Герман Галущенко назвав ситуацію складною.

Після атаки навіть доведеться коригувати плани з підготовки до зими. Однак на підприємстві сподіваються успішно підготуватись — сьогоднішня атака не знімає завдання успішної підготовки до осінньо-зимового періоду для енергетиків.

Масований удар Росії по Україні навіть відчула на собі Молдова — там були зафіксовані перебої. Однак українським диспетчерам вдалось переналаштувати схему енергопостачання і наразі в країні споживачі забезпечуються електроенергією місцевої генерації.