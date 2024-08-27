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Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ

Отключений станет меньше: в "Укрэнерго" рассказали, что будет со светом в Украине завтра

веерные отключения, отключение электроэнергии, отсутствие света
Фото: pexels.com | Отключение света в Украине

"Укрэнерго" сообщает, что во всех регионах страны 28 августа будут действовать две очереди отключений и просит не включать одновременно несколько электроприборов.

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Завтра, 28 августа, по территории Украины будут применяться графики отключения электроэнергии в течение всех суток. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В течение всех суток в регионах будут действовать две очереди отключений.

"Когда свет появляется по графику, потребляйте, пожалуйста, экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно", — добавили в НЭК "Укрэнерго".

Как действовали отключения света после атаки 26 июня

На 27 августа ДТЭК в городе Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях анонсировало следующие графики отключений:

  • с 00:00 до 06:00 — три очереди отключений;
  • с 06:00 до 11:00 — четыре очереди;
  • с 11:00 до 15:00 — три очереди;
  • с 15:00 до 21:00 — четыре очереди;
  • с 21:00 до 00:00 — три очереди.

На предприятии также отмечали, что 27 августа — высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков.

Что такое очередь и что означает количество очередей

В YASNO объяснили, что очередь — это группа потребителей, которая потребляет определенное количество электроэнергии. Всего таких очередей 6. Чем больше дефицит электроэнергии в системе, тем больше очередей потребителей отключают одновременно во время стабилизационных ограничений.

Если ограничивают только 1 очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки. Ограничение 2 очередей отключений означает отключение света 8 часов в сутки, 3 очереди отключений — отсутствие света 12 часов в сутки, а 4 очереди отключений — более 12 часов (также отключение в светло-серых зонах графиков). Если ограничивают 5 или 6 очередей одномоментно, то это означает, что начались экстренные отключения света и графики не работают.

Отключение электроэнергии, свет, Ясно Fullscreen
Очереди отключений электроэнергии

Напомним, что Россия 26 августа осуществила массированную комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Враг выпустил более ста ракет различного типа и около сотни БПЛА. ВС РФ целились по объектам энергетической инфраструктуры, атаковано было более 15 регионов Украины. В результате энергетикам для стабилизации энергосистемы пришлось вводить экстренные отключения.

О повреждении инфраструктурных объектов сообщили в "Укрэнерго", а министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ситуацию сложной.

После атаки даже придется корректировать планы по подготовке к зиме. Однако на предприятии надеются успешно подготовиться — сегодняшняя атака не снимает задачу успешной подготовки к осенне-зимнему периоду для энергетиков.

Массированный удар России по Украине даже почувствовала на себе Молдова — там были зафиксированы перебои. Однако украинским диспетчерам удалось перенастроить схему энергоснабжения и сейчас в стране потребители обеспечиваются электроэнергией местной генерации.