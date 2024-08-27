Отключений станет меньше: в "Укрэнерго" рассказали, что будет со светом в Украине завтра

"Укрэнерго" сообщает, что во всех регионах страны 28 августа будут действовать две очереди отключений и просит не включать одновременно несколько электроприборов.

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Завтра, 28 августа, по территории Украины будут применяться графики отключения электроэнергии в течение всех суток. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В течение всех суток в регионах будут действовать две очереди отключений.

"Когда свет появляется по графику, потребляйте, пожалуйста, экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно", — добавили в НЭК "Укрэнерго".

Как действовали отключения света после атаки 26 июня

На 27 августа ДТЭК в городе Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях анонсировало следующие графики отключений:

с 00:00 до 06:00 — три очереди отключений;

с 06:00 до 11:00 — четыре очереди;

с 11:00 до 15:00 — три очереди;

с 15:00 до 21:00 — четыре очереди;

с 21:00 до 00:00 — три очереди.

На предприятии также отмечали, что 27 августа — высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков.

Что такое очередь и что означает количество очередей

В YASNO объяснили, что очередь — это группа потребителей, которая потребляет определенное количество электроэнергии. Всего таких очередей 6. Чем больше дефицит электроэнергии в системе, тем больше очередей потребителей отключают одновременно во время стабилизационных ограничений.

Если ограничивают только 1 очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки. Ограничение 2 очередей отключений означает отключение света 8 часов в сутки, 3 очереди отключений — отсутствие света 12 часов в сутки, а 4 очереди отключений — более 12 часов (также отключение в светло-серых зонах графиков). Если ограничивают 5 или 6 очередей одномоментно, то это означает, что начались экстренные отключения света и графики не работают.

Очереди отключений электроэнергии

Напомним, что Россия 26 августа осуществила массированную комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Враг выпустил более ста ракет различного типа и около сотни БПЛА. ВС РФ целились по объектам энергетической инфраструктуры, атаковано было более 15 регионов Украины. В результате энергетикам для стабилизации энергосистемы пришлось вводить экстренные отключения.

О повреждении инфраструктурных объектов сообщили в "Укрэнерго", а министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ситуацию сложной.

После атаки даже придется корректировать планы по подготовке к зиме. Однако на предприятии надеются успешно подготовиться — сегодняшняя атака не снимает задачу успешной подготовки к осенне-зимнему периоду для энергетиков.

Массированный удар России по Украине даже почувствовала на себе Молдова — там были зафиксированы перебои. Однако украинским диспетчерам удалось перенастроить схему энергоснабжения и сейчас в стране потребители обеспечиваются электроэнергией местной генерации.