Обстрел 26 августа нарушил работу четырех реакторов АЭС: Украина направила ноту МАГАТЭ

В результате российского удара 26 августа украинская энергетическая система потеряла половину мощностей, генерируемых атомными станциями. Причина такой ситуации — действия РФ, которая намеренно целится по инфраструктурным объектам, говорится в обращении Украины к МАГАТЭ.

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Во время массированного обстрела Украины, который 26 августа осуществили ВС РФ, пострадали четыре реактора на двух украинских атомных электростанциях (АЭС). В результате атаки РФ повреждены подстанции, которые передавали в сеть почти половину мощностей. О последствиях удара РФ по Украине говорится в ноте, которую постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене направило в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Текст документа появился на портале МАГАТЭ 28 августа.

Обращение Украины состоит из двух страниц и было получено 27 августа, говорится на первой странице документа. Тема — массированный обстрел объектов украинской энергетической инфраструктуры, который произошел 26 августа. Чиновникам МАГАТЭ сообщили об отключении четырех реакторов и просили распространить эту информацию среди всех стран-членов этой международной организации.

В тексте указано, что во время обстрела пострадали две атомные станции:

на Ровенской АЭС отключилось от сети три энергоблока — Ровно-1 (на 381 МВт), Ровно-3 (950 МВт) и Ровно-4 (950 МВт);

на Южно-Украинской АЭС отключился один энергоблок — №3 (на 950 МВт).

Первыми пострадали реакторы РАЭС — событие произошло в 8:58 (по восточноевропейскому времени). После этого в 9:05 уменьшили мощность блоков ПУАЭС до уровня 1 800 МВт, но в итоге в 17:10 пришлось отсоединять блок №3, указано в обращении. При этом отметили, что действия РФ направлены на гражданскую энергетическую инфраструктуру и угрожают ядерной безопасности.

"Российская Федерация продолжает умышленное нацеливание энергетической инфраструктуры Украины, намереваясь нарушить эксплуатации атомных электростанций страны, которые обеспечивают большинство электроэнергии Украины. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных установок Украины и безопасности миллионов людей", — подытожила Украина.

Обстрел 26 августа — нота Украины в МАГАТЭ относительно удара ВС РФ Фото: Скриншот

На портале МАГАТЭ и в соцсетях этой организации, а также в аккаунтах ее руководителя, Рафаэля Гросси, до сих пор нет реакции на обращение Украины относительно удара РФ 26 августа. Зато там можно отыскать обеспокоенность МАГАТЭ событиями в Курской области возле Курской АЭС, датированные тем же числом.

Чтобы оценить потерю энергетических мощностей, которые произошли 26 августа, можно взять данные АО "НАЭК "Энергоатом" от 7 марта 2024 года по объемам атомной генерации. В Telegram-канале компании указали, что общая мощность контролируемых Украиной АЭС — 6 950 МВт. Потери энергосистемы во время обстрелов — суммарно 3 231 МВт, то есть почти половина (46%).

Обстрел 26 августа — детали

Отметим, во время удара 26 августа ВС РФ применили более 230 средств поражения различного типа, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Половина из них — ракеты ("Искандеры", "Калибры", Х-101), половина — дроны-камикадзе "Шахед". Результативность работы сил ПВО — около 80%: взрывалось в 15 областях Украины, заявил премьер-министр Десны Шмыгаль.

Напоминаем, в СНБО оценили риск удара РФ по Киевской ГЭС и по дамбе Киевского водохранилища. 28 августа в НЭК "Укрэнерго" сообщили, сколько времени украинцы будут страдать от графиков отключений электроснабжения.