Экономия энергии отменена: Кабмин разрешил чиновникам включать кондиционеры

В парламенте, в зданиях министерств, прокуратуры, Нацбанка и т.д. разрешено включать кондиционеры, которые запретили летом для экономии электроэнергии. Отмена режима экономии начинается с 30 сентября.

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Ряд органов власти получили разрешение без ограничений использовать кондиционеры, включать подсветку зданий и освещение прилегающих территорий. Кроме того, местные общины смогут прекратить экономию на уличном освещении. Решение об отмене ограничений с 30 сентября появилось на портале Кабинета Министров.

26 сентября 2024 года Кабмин утвердил распоряжение №910-р, которым внес изменения в распоряжение № 510-р от 7 июня 2024 г. "Некоторые меры по стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины". Изменения, принятые чиновниками, касаются даты: 31 декабря 2024 года заменили на 30 сентября 2024 года.

На правительственном портале можно отыскать июньское распоряжение, в которое внесли изменения. Новая дата показывает, что отменяют определенные виды экономии электроэнергии для органов законодательной и исполнительной власти: среди них — Верховная Рада, Офис президента, Офис генпрокурора, Национальный банк, областные военные и городские госадминистрации и др. То есть с 30 сентября работникам органов власти разрешено свободно включать:

кондиционеры;

наружное освещение зданий и прилегающих территорий;

уличное и парковое освещение.

Энергетика Украины — распоряжение Кабмина об экономии Фото: Скриншот Энергетика Украины — экономия на кондиционерах и освещении Фото: Скриншот

Энергетика Украины и удары РФ

Отметим, украинское правительство ввело экономию электроэнергии после серии ударов ВС РФ по объектам энергетики, которые состоялись весной 2024 года. После мощных обстрелов и повышенной температуры воздуха НЭК "Укрэнерго" ввела графики отключений: в некоторых населенных пунктах света не было более 12 часов в сутки.

В конце лета 2024 года ВС РФ осуществили массированный ракетно-дроновой удар по украинской энергетике — летело более 230 средств поражения. После этого правительство сообщило, что враг повредил ряд объектов энергетики и есть дефицит мощности около 9 ГВт. Кроме того, Украина обратилась в МАГАТЭ, поскольку от российского обстрела отключились четыре ядерных реактора на трех АЭС.

Осенью 2024 года народный депутат Елизавета Ясько предостерегла украинцев, что им следует готовиться к тяжелой зиме и отключениям света, которые могут длиться более 10 часов в сутки. Энергетический эксперт Ольга Кошарная заявила, что НАЭК "Энергоатом" до сих пор не построила защитных сооружений вокруг высоковольтных подстанций, расположенных рядом с АЭС. При этом во время потенциальных будущих даров РФ будет целиться именно по ним, а не по реакторам, подчеркнула она.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН предупредил, что россияне планируют бить по украинским АЭС. 19 сентября Фокус опубликовал объяснения энергетических экспертов относительно продолжительности зимних отключений света.