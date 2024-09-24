"Циничные удары": Россия будет бить зимой по украинским АЭС, — Зеленский (видео)

Ближайшей зимой состоятся удары РФ по трем атомным станциям, заявил президент Владимир Зеленский. Президент получил доказательства планов Кремля.

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Россия не планирует завершать войну, зато готовится нанести удары по украинской энергетике. Целями россиян станут три атомные станции, по которым ударят воздушные средства поражения ВС РФ. О планах Москвы президент Украины Владимир Зеленский рассказал 24 сентября во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН, онлайн-трансляция которого происходит в YouTube-канале "Суспільного".

Зеленский напомнил присутствующим, что РФ уже третий год подряд продолжает полномасштабное вторжение в Украину. Ближайшей зимой Кремль проявит особую "циничность" и будет обстреливать три атомные электростанции, заявил глава государства. Есть доказательства, что такие планы действительно существуют. Поведение россиян показывает, что они не будут останавливаться или беречь гражданское население. Прекратить преступления Москвы сможет украинский мирный план, подчеркнул президент.

"На этот раз они даже более циничны, они хотят атаковать три наши атомные электростанции. Цинизм России продолжится, если им это позволить", — сказал он.

На заявление Зеленского относительно ударов РФ по АЭС отреагировал глава МИД Китая Ван И. Дипломат заявил, что война Украине становится все более разрушительной, появляется угроза для атомных станций, поэтому Китай поддерживает мирные переговоры.

"Ситуация неустойчива и должна быть переломлена, все стороны должны быть искренне преданы продвижению мирных переговоров", — сказал Ван И с трибуны ООН.

Зеленский и ООН — детали визита — детали визита

Поездку Владимира Зеленского в Нью-Йорк в середине сентября подтвердили у источника журналисты Reuters, писал Фокус. Согласно указу, опубликованному на портале главы государства, он вместе с группой украинских политиков присоединится к заседанию Генассамблеи ООН и расскажет о плане, который позволит завершить войну с РФ. В США Зеленский должен встретиться с действующим президентом Джо Байденом, которому покажет детали плана из пяти пунктов.

24 сентября президента на странице Facebook рассказал, с кем встретился, прибыв в США. Среди его собеседников — Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, с которым он обсудил детали мирного плана и военной помощи. Также состоялся разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой по вопросам энергетики, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с двухпартийной делегацией Конгресса США и тому подобное.

Отметим, 29 августа Украина направила ноту в МАГАТЭ относительно обстрела ВС РФ, который состоялся 26 августа. В ноте указывалось, что россияне повредили оборудование рядом с тремя АЭС, в результате чего произошло аварийное отключение четырех реакторов.

22 сентября эксперт ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная рассказала о возможных целях российских ударов ближайшей зимой. Согласно ее оценкам, россияне не будут бить по реакторам. Цели ВС РФ — высоковольтные подстанции рядом со станциями: если их разрушить, то реакторы будут отключать. Также эксперт заявила, что подстанции возле АЭС якобы до сих пор не имеют укрытий для защиты от обломков и дронов.

Напоминаем, нардеп Елизавета Яресько в эфире "Новости. Live" сообщила украинцам, какими могут быть периоды отключений света ближайшей зимой.