Что делать с немцами: почему Берлин боится ударов ВСУ по территории России

Во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Владимир Зеленский провел встречу с Олафом Шольцом. Почему после этого позиция немецкого канцлера относительно нанесения Украиной ударов по РФ дальнобойным западным оружием осталась неизменной, выяснял Фокус.

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Во время встречи президент Украины обсудил с канцлером Германии "приближение справедливого мира". Об этом в своем Телеграме написал сам Владимир Зеленский. "Встретился с Олафом Шольцом. Говорили о том, как сделать справедливый мир ближе. Главное — сохранять единство. Наша Формула мира создана именно для этого, мы провели успешный первый Саммит мира. Готовим сейчас второй. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы", — отметил глава государства.

Весьма показательно, что совместного подхода к прессе после переговоров Зеленский и Шольц не делали. Между тем последний публично подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы оно наносило удары по территории России.

Владимир Зеленский: "Главное — сохранять единство. Наша Формула мира создана именно для этого" Фото: Офис президента

"Это несовместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины", — отметил господин Шольц, не назвав при этом ни одной из якобы имеющихся причин. Зато он в очередной раз повторил, что Берлин не будет поставлять Украине высокоточное оружие большой дальности в будущем, независимо от решений, принятых партнерами по НАТО.

Попутно отметим, что сейчас наиболее дальнобойным оружием, которое Украине поставляет ФРГ, является ракетная установка Mars II, которая может поражать цели на расстоянии 84 километров. Именно ее, а также Panzerhaubitze-2000 с радиусом действия в 56 км, правительство Шольца позволяет использовать против целей на российской территории недалеко от Харьковской области.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, считают, что позицию Олафа Шольца в этих принципиально важных для ВСУ вопросах изменить сложно, однако вполне реалистично.

Принципы или деньги — почему Шольцу необходимо определяться

В частности, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Германия — это ключевая экономика ЕС, поэтому она для нас чрезвычайно важна. Но ФРГ как-то ну просто очень-очень осторожно относится к военной составляющей. Возможно, сказывается историческая память, поскольку немцы очень часто вспоминают Вторую мировую, осознавая, что они натворили много бед. Впрочем, здесь, как по мне, у немцев несколько ошибочное представление об истории, потому что, вспоминая о Второй мировой, они думают, что воевали с Россией, хотя по большому счету воевали с СССР, в составе которого была и Украина. То есть, Германия тогда воевала и против Украины, но как-то они сильно в своем эмоциональном восприятии тех ужасов концентрируются именно на РФ. Поэтому им кажется, что если они дадут разрешение Украине на нанесение ударов по территории России они повторят то, что было во время Второй мировой".

Кроме эмоциональной составляющей, по мнению эксперта, в позиции Германии не менее важную роль играет и экономическая компонента.

"Берлин так или иначе хочет наладить экономическое сотрудничество с Россией, в частности по получению углеводородов. То есть, для Германии важно, чтобы газ и нефть из России шли к ним. И здесь уместно процитировать бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который очень правильно говорит, что Европе нужно определиться: она за принципы или за деньги. В той же Германии есть силы, которые открыто говорят, что, мол, из-за отсутствия сотрудничества с РФ их страна много теряет. Ну, а Шольц теперь между этими всеми настроениями, ковыляя, ищет себя", — подчеркивает Иван Ус.

Эксперт: "Шольц по темпераменту и мировоззрению очень похож на Байдена и ключевой чертой его политического стиля является осторожность" Фото: dpa-international.com

По его словам, несмотря на то, что власти Германии живут в парадигме будущей экономической нормализации отношений с РФ, нужно постоянно объяснять ФРГ, что для этого нужна совершенно другая Россия.

"Немцам следует осознать, что любая нормализация с Россией в ее нынешнем виде невозможна в принципе. Кроме того, на мой взгляд, очень весомое влияние на позицию Германии могут иметь исследования немецкого же Совета по вопросам внешней политики, которые свидетельствуют о том, что война России и Германии в случае поражения Украины — это перспектива 6-10 лет. То есть, пока есть нынешняя Россия, остается угроза того, что РФ пойдет на ФРГ. Не случайно, кстати, на российских машинах были надписи: "На Берлин!", "Можем повторить!" и так далее. Таким образом у населения РФ формировалось представление о том, что нужно снова, как в 1945 году, захватить Берлин", — замечает Иван Ус.

Попутно он также напомнил следующую фразу, которую в свое время приписывали Ленину: "Мы повесим капиталистов на той веревке, которую они нам продадут".

Отталкиваясь от указанной цитаты, Иван Ус проводит параллель с нынешней ФРГ: "Германия, покупая газ у России, фактически не замечает, что ее же деньги идут, среди прочего, и на подготовку войны против нее же. И пока господин Шольц и его окружение этого не поймут, будет сложно. Но опять же, мы не должны забывать о прецеденте с Leopard и другой военной помощью со стороны Германии, которая, кстати, в отдельные периоды была даже больше, чем помощь США. Это все нам наглядно показывает, что работать с немецкими властями нужно. Тем более, что там есть такие люди, как Анналена Бербок, которая прекрасно понимает Украину".

"Упрямая и последовательная" работа с такими людьми, убежден Иван Ус, в конце концов позволит Украине получить необходимый результат от ведущей экономики Европейского Союза.

Шольц копирует осторожный стиль Байдена

В свою очередь политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом, акцентирует: "Я думаю, что позиция относительно не поддержки решения по нанесению Украиной ударов по территории РФ дальнобойным западным оружием — это в первую очередь личная позиция действующего канцлера ФРГ. Дело в том, что Шольц по темпераменту и мировоззрению очень похож на Байдена и ключевой чертой его политического стиля является осторожность. Во многих вопросах Шольц ориентируется и даже копирует Байдена. Байден пока колеблется по ATACMS, Шольц — по Taurus. Они оба в одинаковой степени боятся эскалации и прямого военного столкновения с Россией с рисками ядерной войны".

По убеждению политолога, в случае, если в последние месяцы президентства изменится на более решительный стиль Байдена в отношении российско-украинской войны, то это может повлиять и на Олафа Шольца.

"Шольц является сторонником командной игры и у него, в отличие от, скажем Макрона, нет желания проявлять себя в качестве единоличного лидера, некоего визионера. Поэтому, когда будет консолидированная позиция западных лидеров, Шольц к ней присоединится. В общем, от Германии безусловно хочется большего, но и нынешняя позиция Шольца более-менее устраивает", — подчеркивает Владимир Фесенко.

Эксперт отдельно отмечает, что на позицию Германии влияет также внутриполитический контекст: "Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, ищет сбалансированный подход, поскольку ее электоральные позиции несколько ослабли. Правда, Шольц сейчас очень радуется, что его однопартийцы выиграли на днях выборы на земле Бранденбург, где он и сам живет. Но, тем не менее, социал-демократы хотят найти умеренную сбалансированную позицию, чтобы не выступать слишком воинственно. То есть, они хотят выступать за мир, сохраняя при этом поддержку Украины".

Эксперт: "Кроме Шольца есть еще один социал-демократ — министр обороны Писториус, который является более активным, чем канцлер в плане поддержки Украины" Фото: Tagesschau

Между тем Владимир Фесенко считает, что немецкие социал-демократы уже очень заметно прогрессировали.

"Я неоднократно бывал в Германии и имею опыт общения с представителями фракции социал-демократов. Это был прошлый состав Бундестага, но война на Донбассе тогда уже шла полным ходом. Так вот, там была тьма-тьмущая пророссийски настроенных людей. И то, что сейчас позиция Шольца является, пусть умеренной, но последовательной, безусловно плюс. К тому же, кроме Шольца есть еще один социал-демократ — министр обороны Писториус, который является более активным, чем канцлер в плане поддержки Украины", — отмечает Владимир Фесенко.

Подчеркнув, что в целом у немецких социал-демократов произошел "большой прогресс" с точки зрения поддержки Украины и отхода от прежних ярко выраженных пророссийских позиций, политолог констатировал, что сейчас и окончательно канула в Лету ранее чрезвычайно весомая для СДПГ позиция экс-канцлера Герхарда Шредера.

Немецкий друг Путина делает ставку на Трампа

Кстати, сам Шредер, который, как известно, давно и плотно сидит на финансовой игле российского "Газпрома", накануне также высказался относительно российско-украинской войны. В частности, бывший канцлер Германии рассказал о переговорах между Киевом и Москвой в 2022 году в Турции, во время которых его жена Со Йон Ким-Шредер вела протоколы. По словам экс-канцлера, стороны тогда были близки к заключению соглашения, согласно которому Киев сохранял контроль над Донбассом, а для Крыма якобы должны были принять "южнотирольское решение" или, проще говоря, создать российский анклав. План также не предусматривал вступление Украины в НАТО.

Шредер отметил, что Украина тогда не могла принимать самостоятельные решения, потому что за президентом Владимиром Зеленским стояли "влиятельные круги", которые не хотели допустить перемирия, поскольку считали, что продолжение боевых действий значительно ослабит РФ. Сейчас же бывший канцлер Германии, который является давним другом Путина, связывает надежды на мир с приходом к власти в США Дональда Трампа, "которому на самом деле небезразлична судьба Европы".