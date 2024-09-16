До конца осени ВСУ получат 6 САУ Panzerhaubitze 2000: чем они опасны (фото, видео)

Германия пообещала Украине 12 гаубиц, и половину из них должны доставить уже в ближайшие месяцы. Эти установки стали основой современной артиллерии еще в конце 90-х.

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Германия передаст Украине еще 12 самоходных гаубиц типа Panzerhaubitze 2000, и половину из них ВСУ получат еще до конца осени. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус, как передали 16 сентября в издании Stern.

"Я думаю, что шесть из них будут доставлены в течение следующих восьми недель", — отметил Писториус.

Он отметил важность артиллерии на современном поле боя. По словам немецкого министра, сухопутные войска "вряд ли способны действовать без эффективной и оперативной артиллерии".

Кроме того, с мая 2022 года в немецком артиллерийском училище украинцев учат управлять системами вооружения. Писториус сообщил, что обучение по двум системам прошли уже примерно 500 военнослужащих. В 2026 году в том же училище будут проводить и подготовку на колесных гаубицах.

САУ Panzerhaubitze 2000: что известно

Как ранее отмечал Фокус, гаубица Panzerhaubitze 2000 стала основой современной артиллерии со времен ее появления в конце 90-х. Она известна скорострельностью и точностью на больших расстояниях. Такие САУ находятся на вооружении у нескольких стран НАТО.

Дальнобойность PzH 2000 достигает примерно 30 километров. Экипаж состоит из пяти человек. Места базирования — замаскированные лесистые участки под покровом деревьев.

Фото САУ Panzerhaubitze 2000 Фото: Defense Express

Сразу после приказа об ударе САУ выезжает на место и выпускает осколочно-фугасные снаряды DM121. После этого гаубица покидает точку пусков, чтобы не стать жертвой ответной атаки.

В Defense Express информировали, что максимально PzH 2000 способна совершать до 12 выстрелов в минуту. Стандартный режим ее использования при этом предполагает 100 выстрелов в сутки, больше — считается уже интенсивной эксплуатацией.

То есть при условии скорострельности в постоянном темпе на уровне 8 выстрелов в минуту речь идет о 12,5 минутах постоянного огня из установки в сутки.

Напомним, в Силах обороны Юга сообщили, что ночью на 16 сентября украинец сбил вражеский "Шахед" с помощью ПЗРК. В общем защитники неба сбили 53 дрона из 56, основным направлением удара была Киевская область.