Немецкие Panzerhaubitze 2000 помогают ВСУ уничтожать цели в Белгородской области, — Bild

Издание отмечает, что еще с 2022 года некоторые западные системы вооружения применялись против целей в России. Однако их начали массово применять только в конце мая, после разрешения Запада на фоне наступления РФ в Харьковской области.

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Первым среди иностранных журналистов, который побывал на передовой в Харьковской области возле границы с РФ, стал корреспондент BILD Бьорн Штрицель. СМИ отмечает, что он в течение нескольких дней находился на позициях артиллеристов ВСУ, которые уничтожают военные цели в Белгородской области, используя немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000.

Журналист BILD Бьорн Штрицель

Показатель их дальнобойности составляет около 30 километров, а экипаж состоит из пяти человек. Они базируются на замаскированных лесистых местах под покровом деревьев.

Сразу после приказа на новый удар, САУ выезжает на место, выпускает несколько осколочно-фугасных снарядов DM121, а уже потом покидает точку стрельбы, чтобы ее не уничтожили в ответ. Украинские разведывательные дроны фиксируют, что огонь PzH 2000 очень эффективен: они точно уничтожают российскую артиллерию и наступательные подразделения ВС РФ в Белгородской области.

Издание BILD отмечает, что еще с 2022 года часть западных систем вооружения применялись против целей в России. Однако массово их применять начали только в конце мая, когда Запад позволил это на фоне наступления РФ в Харьковской области.

В комментарии журналисту артиллерист ВСУ объяснил, что российская артиллерия "мало нас беспокоит", поскольку гораздо большую опасность, чем дроны-камикадзе, представляют, например, "Ланцет". Военный также рассказал, что внутри PzH 2000 очень жарко из-за отсутствия кондиционера. Это не только истощает людей, но и приводит к отключению некоторых систем. BILD отмечает, что в новейших моделях PzH 2000 кондиционер предусмотрен.

6 июня стало известно, что Германия в четвертый раз в истории возобновляет производство самоходных артустановок PzH 2000. Эти машины находятся на службе в Бундесвере и в Украине.

В то же время в июне 2023 года сообщалось, что самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые Украина получила от Германии, в течение месяца использования продемонстрировали признаки износа.