Глава разведки США оценил подготовку солдат КНДР и отметил "волю к борьбе" украинских бойцов

Генерал-лейтенант Джеффри Круз заявил, что северокорейские военные, воюющие на стороне РФ, могут быть хорошо подготовлены для диверсий и рейдов. Однако их пригодность для фронтовых операций вызывает сомнения.

Глава Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), генерал-лейтенант Джеффри Круз, отметил, что стойкость украинских войск оказалась решающим фактором, нарушившим многие аналитические прогнозы США. По его словам, "воля украинцев к борьбе" значительно превзошла ожидания американского разведывательного сообщества, включающего 17 организаций. Об этом говорится в материале Breaking Defense.

"Украинцы… продемонстрировали волю к борьбе, которая намного превзошла все наши ожидания", — заявил американский генерал, противопоставив ситуацию в Украине событиям в Афганистане, когда США вывели оттуда свои войска в 2021 году.

По словам Круза, разведывательное ведомство неверно оценило соотношение противоборствующих сил в российско-украинской войне, упустив из виду боевой дух украинских защитников, а также качество российской техники и подготовку отдельных солдат.

Теперь же критерий боевого духа обороняющихся войск будет учитываться при оценке потенциального вторжения китайских сил на Тайвань и возможностей Китая в плане удержания захваченных территорий.

Директор Агентства военной разведки США генерал-лейтенант Джеффри Круз Фото: Breaking Defense

Войска Северной Кореи на стороне РФ

Касаясь Северной Кореи, Крузе упомянул о перемещении более 10 000 северокорейских военнослужащих на российскую территорию.

Такое количество солдат может позволить Москве провести эффективную контратаку в Курской области, где в настоящее время часть территории находится под контролем украинских сил. Однако войска КНДР могут оказаться не лучшими для выполнения поставленной задачи.

По мнению генерала, северокорейские солдаты, предположительно относящиеся к 11-му корпусу специальных операций, являются высококвалифицированными для диверсий и рейдов, но их пригодность для фронтового контрнаступления вызывает сомнения.

"Силы специальных операций — это инструмент для точечных задач, но не для полномасштабной войны", — подчеркнул глава DIA.

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Напомним, 13 ноября представитель Госдепа США Ведант Патель заявил о полученных данных перевозки более чем 10 тысяч северокорейских военных в РФ. По его словам, эти подразделения уже участвуют в боевых действиях на западе Курской области.