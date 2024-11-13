Артиллерия, БПЛА и пехота: РФ завершила подготовку бойцов КНДР, — Госдеп США

В Государственном департаменте США признают участие тысяч солдат КНДР в войне против Украины. В ответ на это администрация Байден готовит собственный план действий.

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге ведомства заявил о полученных данных перевозки более чем 10 тысяч северокорейских военных. Эти подразделения уже участвуют в боевых действиях на западе Курской области. Об этом сообщает издание Reuters.

"Российские войска подготовили солдат (КНДР) к использованию артиллерии, БПЛА и осуществлению базовых пехотных операций, включая расчистку траншей, что является критически важными навыками для ведения боевых действий на фронте", сказал Патель на брифинге.

Параллельно с этим Государственный Секретарь США Энтони Блинкен на встрече с лидерами НАТО заверил, что следствием вступления КНДР в войну с Украиной будет твердый ответ блока.

"Сегодня мы имели продуктивное обсуждение относительно нашей длительной поддержки Украины в условиях российской агрессии, которая до сих пор продолжается", -заявил Блинкен.

Корейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на источник в Национальной Разведывательной службе Южной Кореи также сообщает о завершении подготовки войск КНДР и перевозке их на линию фронта в Курской области.

Ранее Politico писало о попытке администрации действующего президента США Джо Байдена передать Украине более $6 млрд до момента инаугурации нового президента Дональда Трампа. Журналисты добавляют, что новая администрация может полностью прекратить предоставление военной помощи Украине.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров 5 ноября сообщил о первых боевых столкновениях ВСУ с армией КНДР.