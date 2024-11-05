Первые столкновения военных КНДР с ВСУ официально состоялись, — Умеров

Россияне маскировали северокорейских бойцов под бурятов, поэтому требуется больше времени для точной оценки потерь, говорит министр обороны Рустем Умеров.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на фронте произошли первые столкновения Сил обороны с северокорейскими военными. По его словам, пока это были "маломасштабные бои". Такое заявление министр сделал в комментарии южнокорейскому телеканалу KBS 5 ноября.

На вопрос журналистов о первых боях между украинскими и северокорейскими военными Умеров ответил, что первое затыкание уже произошло, и это можно считать официальным началом участия Северной Кореи в войне. В то же время он добавил, что пока это были "маломасштабные бои", а определить количество потерь и пленных среди солдат Ким Чен Ына пока трудно, потому что их оккупанты маскируют под бурятов. Точные цифры сообщат после проверки.

"Мы определяем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что в ближайшие несколько недель будет больше боевых действий, и мы продолжим анализ и пересмотр соответственно", — отметил министр.

Кроме того, Умеров сообщил, что на войска КНДР распределят по 1 500 км фронта на северо-восточном, восточном и южном направлениях. Ожидается, что это будут 5 подразделений по 3 000 солдат, и их будут разворачивать на поле боя после завершения учений за несколько недель — по одному подразделению каждые 10-15 дней.

"Период обучения в России ранее составлял месяц, но теперь сокращен до нескольких недель или даже недели, чтобы дать возможность северокорейским войскам участвовать в боевых действиях", — сказал Умеров.

Таким образом, министр обороны предполагает, что в российско-украинской войне будет задействовано 15 000 северокорейских военнослужащих.

Отметим, 5 ноября Financial Times также сообщало со ссылкой на сообщение украинской разведки о том, что ВСУ уже имели столкновения с бойцами КНДР в Курской области. В издании также утверждают, что россияне учат северокорейских солдат принципам применения FPV и "Ланцетов".

Также агентство Reuters 5 ноября сообщило, что войска КНДР могли потерять первых 40 солдат в боях с ВСУ. разведка Южной Кореи опубликовала данные, которые свидетельствуют, что "значительная часть" из 10 тысяч солдат КНДР прибыла на российско-украинский фронт.