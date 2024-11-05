Войска КНДР могли потерять первых 40 солдат: детали от разведки Южной Кореи

Значительная часть 10-тысячного контингента Северной Кореи прибыла на территорию Курской области и, вероятно, имеет первые потери во время боев против ВСУ.

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Войска КНДР переправили ближе к фронту в Курской области, но пока неизвестно точное количество солдат, которые присоединились к боевым действиям на стороне РФ. Согласно данным медиа, среди войск Северной Кореи уже есть потери. О деталях продвижения солдат КНДР рассказало агентство Reuters.

На портале привели фрагменты брифинга спикера министра обороны Южной Кореи Чон Ха Ке, который обнародовал последние разведывательные данные. Разведчики выяснили, что "значительная часть" из 10 тысяч солдат КНДР уже прибыла на фронт российско-украинской войны. Точное число новоприбывших не указывается.

Чиновник также пояснил, что не имеет подтвержденной информации о том, присоединились ли войска КНДР непосредственно к боевым действиям. После этого журналисты поинтересовались, может ли он прокомментировать сообщения южнокорейских СМИ о возможных первых потерях: 40 человек якобы погибло в Украине. Чиновник эту информацию ни подтвердил, ни опроверг.

"Чон сказал, что у него нет информации", — говорится в статье Reuters.

Войска КНДР в РФ — детали

Отметим, 24 октября Главное управление разведки (ГУР) Минобороны сообщило, что Северная Корея отправила в РФ 12 тыс. военных, среди них — 500 офицеров, причем есть даже три генерала. Несколько недель после прибытия на российские полигоны они занимались слаживанием. Каждый северокорейский солдат при этом получил 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла в месяц. На время обучения их разместили на пяти полигонах, расположенных за Уральскими горами на расстоянии 4,5-6,5 тыс. км от Украины.

Впоследствии разведка Южной Кореи сообщила детали о контингенте КНДР, который оказался на российской территории. Подразделения, которые приобщили к российско-украинской войне, состоят из молодежи в возрасте до 20 лет. Среди них, вероятно, могут быть 16-летние подростки — военнослужащие элитного "Штормового корпуса". Во главе частей корпуса, направляющихся в Курскую область — начальник штаба Северокорейской армии, который сравнил себя с баллистической ракетой KN-23.

Напоминаем, 29 октября испанское издание El Pais написало со ссылкой на собственные источники, что 5 тыс. военных КНДР привезли под Курск и по ним уже нанесли удар украинские военные. 4 ноября начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что удар действительно состоялся.